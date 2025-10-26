41 lat temu ten film wydawał się nielogiczny i zbyt brutalny. Dziś uznawany jest za klasykę science fiction

Ten film był tak inny i tak nowatorski, że z miejsca stał się kultowy.

Dokładnie 26 października 1984 roku premierę miał jeden z najbardziej kultowych filmów w historii – Terminator Jamesa Camerona. To właśnie ten tytuł rozpoczął błyskotliwą karierę reżysera i uczynił z Arnolda Schwarzeneggera ikonę kina akcji. Co ciekawe, na początku nie wszyscy zgadzali się z tą wizją. 41 lat temu premierę miał Terminator – kultowe science fiction i techno-thriller Przypomnijmy, że akcja rozgrywa się w Los Angeles roku 1984. Z przyszłości przybywa cybernetyczny zabójca (Schwarzenegger), którego misją jest zlikwidowanie Sary Connor (Linda Hamilton) – matki przyszłego przywódcy ludzkości. W ślad za nim rusza żołnierz ruchu oporu, Kyle Reese (Michael Biehn). W efekcie rozpoczyna się bezwzględna walka o przyszłość świata, łącząca klimat thrillera, horroru i science fiction.

Film, który kosztował zaledwie 6,4 miliona dolarów, zarobił ponad 78 milionów i z czasem zdobył status klasyka. Choć w dniu premiery zebrał mieszane recenzje, czepiano się m.in. brutalności i miałką, a w dodatku dość absurdalną fabułę (zawiłość motywu konsekwencji podrozy w czasie do dziś budzi wątpliwości), szybko doceniono jego tempo, napięcie i pomysłowość. W 2008 roku Terminator trafił do Narodowego Rejestru Filmowego USA jako dzieło o znaczeniu kulturowym i historycznym. Cameron zainspirował się snem o metalowym szkielecie wychodzącym z ognia. Po porażce Piranii II postanowił nakręcić mroczny film sci-fi przypominający slasher (w duchu Halloween) – i tak narodził się techno-thriller, łączący grozę z lękiem przed technologią.

Efekty specjalne stworzył Stan Winston, który przez pół roku pracował nad wyglądem Terminatora. Jego zespół wyrzeźbił model cyborga w glinie, gipsie i silikonie, a następnie chromował go, by uzyskać realistyczny efekt. Sceny z przyszłości i animację poklatkową przygotowała firma Fantasy II pod kierunkiem Gene’a Warrena Jr. W roli tytułowej Cameron pierwotnie rozważał innych aktorów, ale to Schwarzenegger okazał się strzałem w dziesiątkę. Jego słynne „I’ll be back” przeszło do historii. Terminator zapoczątkował serię pięciu kontynuacji – z czego Terminator 2: Dzień sądu uznawany jest za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. Warto dodać, że w Polsce film miał premierę dopiero trzy lata później, w marcu 1987. Funkcjonował wówczas pod tytułem Elektroniczny morderca. Co ciekawe, ten kultowy klasyk powrócił niedawno do kin – Terminator można zobaczyć ponownie w ramach limitowanych seansów w Multikinie.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





