4 nowe gry w Amazon Prime Gaming dostępne już dzisiaj

Mikołaj Berlik
2025/08/14 11:00
Abonenci mogą odebrać m.in. Tin Hearts oraz Fate: The Traitor Soul.

Abonenci Amazon Prime Gaming od dzisiaj mogą sprawdzić cztery spośród sierpniowych gier wchodzących w skład usługi. Największą uwagę zwraca ciepło przyjęte przez graczy Tin Hearts, które zebrało „bardzo pozytywne” recenzje na Steamie.

Amazon Prime Gaming – sierpniowe premiery

Tin Hearts to gra logiczna, w której należy doprowadzić zabawkowych żołnierzyków w bezpieczne miejsce, manipulując elementami otoczenia. Produkcja nie wymaga gogli VR, mimo że wykorzystuje ich zestawy. Tytuł zadebiutował w 2023 roku i od dzisiaj jest dostępny na GOG dla abonentów Prime Gaming.

Oprócz tego w usłudze zadebiutowały: Fate: The Traitor Soul (GOG) – RPG akcji z „bardzo pozytywnymi” ocenami na Steamie, Filthy Animals | Heist Simulator (Epic Games Store) – chaotyczna gra akcji o napadach, oraz Necroking (GOG) – taktyczny roguelite z elementami karcianki. Gry tradycyjnie udostępniane są latem o 20:00, a zimą o 19:00 polskiego czasu.

Amazon Prime Gaming regularnie rozszerza swoją ofertę, a sierpniowy zestaw pokazuje zróżnicowanie gatunkowe, obejmując zarówno logiczne łamigłówki, jak i intensywną akcję. Kolejne gry z sierpniowej listy pojawią się w następnych tygodniach.

Amazon
abonament
Amazon Prime
subskrypcja
Amazon Prime Gaming
Mikołaj Berlik
