4 nowe gry w Amazon Prime Gaming dostępne już dzisiaj

Abonenci Amazon Prime Gaming od dzisiaj mogą sprawdzić cztery spośród sierpniowych gier wchodzących w skład usługi. Największą uwagę zwraca ciepło przyjęte przez graczy Tin Hearts, które zebrało „bardzo pozytywne” recenzje na Steamie.

Amazon Prime Gaming – sierpniowe premiery

Tin Hearts to gra logiczna, w której należy doprowadzić zabawkowych żołnierzyków w bezpieczne miejsce, manipulując elementami otoczenia. Produkcja nie wymaga gogli VR, mimo że wykorzystuje ich zestawy. Tytuł zadebiutował w 2023 roku i od dzisiaj jest dostępny na GOG dla abonentów Prime Gaming.