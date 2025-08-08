Amazon Prime Gaming rozdaje 3 gry. Oferta na sierpień z 12 tytułami

Amazon ujawnił pełną listę gier w ramach abonamentu Prime Gaming na sierpień. Gracze mogą oczekiwać łącznie 12 produkcji, a pierwsze trzy z nich są już dostępne do pobrania. Subskrybenci mogą już przypisać do swojego konta dwie kultowe gry, czyli Sid Meier’s Civilization III, THIEF: Definitive Edition, a także The Academy: The First Riddle.

W kolejnym tygodniu w usłudze do odebrania będą takie gry, jak FATE: The Traitor Soul, Filthy Animals | Heist Simulator, Tin Hearts oraz Necroking. Jak możemy zobaczyć na poniższej liście, tym razem obędzie się bez dużych hitów, za to dla siebie znajdą coś fani starszych tytułów oraz gier niezależnych. Pełną rozpiskę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – lista gier na sierpień 2025