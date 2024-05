4 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Xbox Free Play Days – kolejny darmowy weekend

Zainteresowani sprawdzeniem gier w ramach Xbox Free Play Days mogą już wypróbować udostępnione przez Microsoft tytuły. Wśród nich znajduje się Assetto Corsa Competizione i Dragon Ball Xenoverse 2, które są dostępne od 30 maja do 2 czerwca do godziny 8:59 czasu polskiego. Ponadto sprawdzimy bezpłatnie Skull and Bones – do 6 czerwca 8:59 czasu polskiego – oraz Call of Duty Modern Warfare 3 (Multiplayer i Zombies) do 3 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego.