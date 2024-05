Skull & Bones za darmo. Ubisoft pozwoli przetestować graczom swoją produkcję

Zgodnie z przekazanymi informacjami darmowy tydzień z grą Skull & Bones rozpocznie się 30 maja 2024 roku i potrwa do 6 czerwca 2024 roku . W tym czasie gracze PC oraz użytkownicy konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S otrzymają za darmo dostęp do pełnej wersji wspomnianej produkcji.

Od premiery Skull & Bones minęły już ponad trzy miesiące. Ubisoft najwyraźniej chce jednak przekonać kolejnych graczy do kupna swojej produkcji. Francuska firma postanowiła bowiem zaprosić wszystkich użytkowników do przetestowania wspomnianego tytułu w trakcie darmowego tygodnia z grą.

W trakcie Darmowego Tygodnia możecie za darmo korzystać ze wszystkich treści w grze, czy to czyniąc postępy w głównym wątku fabularnym, czy stawiając czoła wyzwaniom wspólnie ze znajomymi. Każde osiągnięcie, każdy skarb, czy każde ulepszenie statku odblokowane podczas Darmowego Tygodnia będzie na was czekać, jeśli postanowicie zostać pirackimi kapitanami pełną gębą – czytamy na stronie wydarzenia.

Na koniec przypomnijmy, że Skull & Bones dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Skull and Bones - to już nie jest gra widmo.

Wczytywanie ramki mediów.