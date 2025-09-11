4 gry do odebrania w Amazon Prime Gaming. Aż trzy gry RPG, w tym polski tytuł

Tym razem z oferty najbardziej ucieszą się fani gier RPG.

Amazon Prime Gaming kontynuuje rozdanie gier swoich subskrybentów, dodając od dzisiaj cztery nowe tytułu do wrześniowej oferty. Po zeszłotygodniowej ofercie, wśród której znalazła się słynna strategia o budowaniu cywilizacji, platforma wprowadza kolejne produkcje, które wzbogacają i tak już różnorodny zestaw. Nowe tytuły obejmują szeroki wachlarz gatunków, od taktycznych RPG po strategie survivalowe i retro fantasy, oferując coś dla każdego miłośnika gier.

Gwiazdą najnowszej oferty jest taktyczna gra RPG Tower of Time od polskiego studia Event Horizon. W tej przygodzie typu dungeon crawler gracze stają przed zadaniem powstrzymania nadciągającej apokalipsy, eksplorując tajemniczą wieżę pełną sekretów. Tytuł zdobył uznanie na Steamie, osiągając ocenę 83% i liczne pozytywne recenzje dzięki dopracowanemu systemowi walki oraz wciągającej fabule.

Kolejną perełką jest survivalowe RPG Subterrain: Mines of Titan osadzone na księżycu Saturna, gdzie gracze muszą przetrwać w odciętej od świata kolonii. Gra łączy turową walkę z zarządzaniem zasobami, tworząc emocjonującą przygodę w realiach science-fiction, która wymaga strategicznego myślenia.