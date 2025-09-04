Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon Prime Gaming z 11 darmowymi grami we wrześniu. Możecie już pobrać Civilization 4

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/04 20:10
Amazon ujawnił pełną listę gier, które w tym miesiącu mogą odebrać subskrybenci Prime Gaming. We wrześniu użytkownicy otrzymają aż 11 tytułów na PC, w tym klasykę strategii Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition.

Prime Gaming to część subskrypcji Amazon Prime, w ramach której gracze co miesiąc mogą odebrać wybrane gry na PC na własność. W przeciwieństwie do takich usług jak PlayStation Plus czy Xbox Game Pass, gry z Prime Gaming są przekazywane w formie kodów do zewnętrznych sklepów (na przykład GOG lub Epic Games Store). Oznacza to, że produkcje pozostają w bibliotece gracza nawet po wygaśnięciu subskrypcji Prime. Poznaliśmy właśnie listę gier, które subskrybenci Prime Gaming będą mogli odebrać we wrześniu.

Amazon Prime Gaming
Amazon Prime Gaming

Prime Gaming oferuje 11 gier do odebrania we wrześniu

Tak przedstawia się lista gier dostępnych w Amazon Prime Gaming we wrześniu 2025:

Dostępne już teraz:

  • Dungeons & Dragons: Ravenloft (GOG)
  • Into the Breach (Epic Games Store)
  • Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition (GOG)

Od 11 września:

  • Afterimage (Amazon Games App)
  • Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG)
  • Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games App)
  • Tower of Time (GOG)

GramTV przedstawia:

Od 18 września:

  • Fate: The Cursed King (GOG)
  • Residual (GOG)

Od 25 września:

  • Mystical Riddles: Ghostly Park Collectors Edition (Legacy Games)
  • Pixal Cafe (Amazon Games App)

Poza darmowymi kodami, subskrybenci Prime mogą korzystać także z oferty Amazon Luna, czyli usługi grania w chmurze. We wrześniu w tej usłudze będą dostępne między innymi Control Ultimate Edition, Jackbox Party Pack 10, River City Girls, The Mummy Demastered oraz MotoGP 24.

Wciąż można też odebrać część gier z sierpnia, w tym Civilization III: Complete, Thief: Definitive Edition oraz Marvel’s Midnight Suns.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/amazon-prime-gamings-11-free-games-for-september-include-civilization-4

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

