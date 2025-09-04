Amazon Prime Gaming z 11 darmowymi grami we wrześniu. Możecie już pobrać Civilization 4

Amazon ujawnił pełną listę gier, które w tym miesiącu mogą odebrać subskrybenci Prime Gaming. We wrześniu użytkownicy otrzymają aż 11 tytułów na PC, w tym klasykę strategii Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition.

Prime Gaming to część subskrypcji Amazon Prime, w ramach której gracze co miesiąc mogą odebrać wybrane gry na PC na własność. W przeciwieństwie do takich usług jak PlayStation Plus czy Xbox Game Pass, gry z Prime Gaming są przekazywane w formie kodów do zewnętrznych sklepów (na przykład GOG lub Epic Games Store). Oznacza to, że produkcje pozostają w bibliotece gracza nawet po wygaśnięciu subskrypcji Prime. Poznaliśmy właśnie listę gier, które subskrybenci Prime Gaming będą mogli odebrać we wrześniu.

Prime Gaming oferuje 11 gier do odebrania we wrześniu

Tak przedstawia się lista gier dostępnych w Amazon Prime Gaming we wrześniu 2025: