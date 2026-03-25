36 lat temu ukochane science fiction nagle się zakończyło. Fani czekali aż 6 lat na prawdziwy finał

Widzowie bardzo długo musieli czekać na zakończenie tego serialu.

Dokładnie 24 marca 1990 roku widzowie w Stanach Zjednoczonych obejrzeli odcinek, który na zawsze zapisał się w historii telewizji. Tego dnia wyemitowano finał czwartego sezonu serialu ALF, który niespodziewanie zakończył się jednym z najbardziej pamiętnych zwrotów akcji w dziejach małego ekranu. ALF – fani długo musieli czekać na prawdziwe zakończenie serialu science fiction Produkcja, która zadebiutowała w 1986 roku, szybko zdobyła ogromną popularność i stała się jednym z symboli popkultury lat osiemdziesiątych. Historia kosmity o imieniu Gordon Shumway, ukrywającego się u rodziny Tannerów, przyciągała przed telewizory miliony widzów. Sukces był na tyle duży, że równolegle powstawały także animowane spin-offy.

Finałowy odcinek czwartego sezonu początkowo nie zapowiadał niczego niezwykłego. Tytułowy bohater nawiązuje kontakt z innymi przedstawicielami swojej rasy, którzy odnaleźli nową planetę i proponują mu dołączenie. Wraz z rozwojem wydarzeń atmosfera jednak wyraźnie się zmienia. Rodzina Tannerów musi pogodzić się z myślą o rozstaniu, a sam ALF przygotowuje się do opuszczenia Ziemi. Kulminacja odcinka przynosi scenę, która do dziś budzi emocje. W miejscu spotkania z kosmicznymi towarzyszami bohater zostaje otoczony przez wojsko, które od dawna tropiło jego sygnały. Odcinek kończy się w momencie zatrzymania ALF-a, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia dalszych losów postaci. Na ekranie pojawia się zapowiedź kontynuacji, która ostatecznie nigdy nie nadeszła w formie kolejnego sezonu.

Choć początkowo planowano dalszy ciąg serialu, decyzja stacji o jego zakończeniu sprawiła, że finał czwartego sezonu stał się jednocześnie zakończeniem całej produkcji. Widzowie zostali z dramatycznym obrazem bohatera w rękach wojska i bez odpowiedzi na najważniejsze pytania. Na rozwiązanie tej historii trzeba było czekać aż sześć lat. W 1996 roku powstał film telewizyjny Project: ALF, który miał domknąć wątek rozpoczęty w serialu. Produkcja pokazała, że ALF przez cały ten czas znajdował się pod kontrolą amerykańskich władz, jednak jego sytuacja nie była tak dramatyczna, jak sugerował finał serialu. Film nie był jednak oczekiwaną kontynuacją dla wszystkich fanów. Na ekranie zabrakło rodziny Tannerów, a ich losy wyjaśniono jedynie w dialogach. To sprawiło, że choć historia doczekała się zakończenia, dla wielu widzów najbardziej pamiętnym momentem pozostał właśnie niepokojący finał z 1990 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.