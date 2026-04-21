Star Trek pokazuje nowy Enterprise. Ale to nie ten, którego się spodziewacie

Jakub Piwoński
2026/04/21 09:30
Ikoniczna nazwa statku kosmicznego powraca w zupełnie nieoczekiwanym wydaniu — i może wywołać spore zamieszanie.

W świecie Star Trek nazwa USS Enterprise od dekad symbolizuje eksplorację, prestiż i technologiczne możliwości Federacji. To właśnie na pokładach kolejnych wersji tego statku dowodzili legendarni kapitanowie, tacy jak James T. Kirk czy Jean-Luc Picard. Najnowsze wydarzenia pokazują jednak, że nawet tak rozpoznawalna marka może zostać wykorzystana w zupełnie inny sposób.

komiks
komiks

Czy to na pewno Enterprise?

Jak ujawniono w komiksie Star Trek: Lower Decks #18, pojawiła się nowa jednostka o tej samej nazwie — z jednym istotnym szczegółem. To nie jest statek Federacji, lecz… Ferengi. Dla tej rasy nazwa „enterprise” ma zupełnie inne znaczenie, bliższe działalności handlowej niż misji eksploracyjnej. W praktyce oznacza to sprytne zagranie. Ferengi mogą wykorzystać renomę nazwy Enterprise jako element strategii biznesowej i psychologicznej. Samo usłyszenie tej nazwy może wzbudzać respekt lub zaufanie, co w galaktyce pełnej nieufnych ras bywa bezcenne.

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na dowódcę tej jednostki. Zamiast doświadczonego oficera mamy tu Quoga — postać, która wcześniej pełniła rolę… sprzątacza. Awans na kapitana (a właściwie dajmona) to w jego przypadku efekt wcześniejszych wydarzeń i dość niekonwencjonalnych decyzji Ferengi. W komiksie jego załoga wchodzi w interakcję z przedstawicielami Federacji, co prowadzi do nietypowej współpracy. Co więcej, to właśnie Ferengi Enterprise pozostaje aktywny na końcu historii, co stanowi ciekawy kontrast wobec oczekiwań fanów.

Pomysł wykorzystania nazwy Enterprise przez Ferengi można traktować jako humorystyczny komentarz do całego uniwersum. Z jednej strony to zabawa konwencją, z drugiej — przypomnienie, że nawet najbardziej ikoniczne symbole mogą zostać zreinterpretowane. Nie zmienia to jednak faktu, że prawdziwe Enterprise wciąż pozostaje jednym z najważniejszych elementów świata Star Trek.

Źródło:https://comicbook.com/comics/news/star-trek-officially-reveals-a-new-enterprise-but-its-not-what-you-think/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:24

To akurat coś co spodziewał bym się po Ferengi. 




