Twórcy 33 Immortals przepraszają fanów. Gra nie bez powodu nie pojawiła się na Xbox Partner Preview.

We wrześniu odbyły się zamknięte testy wersji beta 33 Immortals , co jak widzimy spodobało się twórcom i pomogło w znalezieniu elementów gry wymagających poprawy. Jako wynagrodzenie społeczności za cierpliwość twórcy poinformowali, że wkrótce ponownie będziemy mogli sprawdzić roguelike’a za sprawą podobnego wydarzenia. Nie podano zbyt wielu szczegółów - wiemy tylko że stanie się to niedługo.

Jak wspomnieliśmy, 33 Immortals to sieciowy roguelike dla 33 graczy autorstwa Thunder Lotus, który zgodnie z nowymi informacjami ma zostać wydany we wczesnym dostępie w 2025 roku. Testy gry do tej pory były organizowane na PC i Xbox Series X/S, co sugeruje brak planów odnośnie wydania produkcji na PlayStation 5.