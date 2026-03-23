31 lat temu zadebiutował jeden z najbardziej pomysłowych sciecne fiction. Do dziś budzi frustrację zakończeniem

22 marca 1995 roku na ekranach telewizorów zadebiutował serial Sliders - Piąty wymiar, produkcja, która szybko zapisała się w historii seriali. Lata dziewięćdziesiąte były okresem wyjątkowego rozkwitu gatunku, a obok takich tytułów jak Z Archiwum X, Star Trek czy Babilon 5, również historia o podróżach między równoległymi światami znalazła swoje wierne grono fanów. Sliders - Piąty wymiar – minęło 31 lat od premiery serialu science fiction Punktem wyjścia dla fabuły była postać Quinna Mallory’ego, studenta fizyki z San Francisco, który podczas eksperymentów przypadkowo otwiera przejście do innych rzeczywistości. Opracowane przez niego urządzenie pozwala przemieszczać się pomiędzy alternatywnymi wersjami Ziemi, a następnie wracać po określonym czasie. Szybko okazuje się jednak, że powrót do domu nie będzie tak prosty, jak początkowo zakładano.

Już pierwszy odcinek jasno określił kierunek serialu. Bohaterowie trafiają do światów, które różnią się od znanej im rzeczywistości często jednym kluczowym wydarzeniem historycznym. W kolejnych epizodach widzowie obserwowali między innymi wersje Ziemi, w których Imperium Brytyjskie utrzymało kontrolę nad Ameryką, prohibicja nigdy się nie skończyła, a nawet takie, gdzie po świecie wciąż chodzą dinozaury. Każdy odcinek oferował nową wizję i świeży pomysł, co było jednym z największych atutów produkcji.

GramTV przedstawia:

Serial doczekał się pięciu sezonów i łącznie 88 odcinków, jednak jego historia poza ekranem była znacznie bardziej burzliwa. Problemy zaczęły się już na etapie emisji pierwszych epizodów, które były pokazywane w nieprawidłowej kolejności, co utrudniało odbiór spójnej fabuły. Z czasem doszły do tego decyzje narzucane przez stację, które przesuwały akcenty z ambitnego science fiction w stronę bardziej widowiskowej akcji inspirowanej popularnymi filmami. Zmiany te odbiły się na obsadzie. W kolejnych sezonach z produkcją żegnali się kluczowi aktorzy, a wraz z nimi znikał pierwotny charakter serialu. Mimo to twórcy kontynuowali historię, wprowadzając nowe wątki i bohaterów, co spotykało się z mieszanymi reakcjami widzów. Największe rozczarowanie przyszło jednak wraz z finałem. Ostatni odcinek pozostawił historię bez jednoznacznego zakończenia, urywając losy bohaterów w kluczowym momencie. Serial zakończył się bez rozwiązania głównego wątku, co do dziś uchodzi za jedną z najbardziej frustrujących decyzji w historii telewizji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.