300 mln dolarów to nowa norma. Gry AAA z absurdalnymi budżetami

Wygląda na to, że branża gier AAA znalazła się w niebezpiecznym cyklu, w którym ambicja technologiczna i brak efektywnego zarządzania tworzą finansową bańkę. Jason Schreier, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży, rzuca światło na liczby, które jeszcze kilka lat temu wydawały się czystą abstrakcją.
Schreier wskazuje na dwa główne czynniki napędzające te astronomiczne koszty. Współczesne hity wymagają setek, a czasem tysięcy pracowników (grafików, programistów, aktorów mo-cap, orkiestr), którzy pracują nad jednym projektem przez 5-7 lat. Do tego często pojawiają się problemy z zarządzaniem. Brak jasnej wizji kreatywnej sprawia, że całe miesiące pracy wielu zespołów trafiają do kosza z powodu nagłych zmian koncepcji. Często zdarza się też, że całe działy „nie robią nic”, czekając na zatwierdzenie elementów od innych grup, co generuje ogromne koszty przy zerowym postępie.
Dokładne budżety produkcji gier wideo mogą być trudne do potwierdzenia (większa transparentność ze strony wydawców byłaby mile widziana!), ale liczby, o których słyszałem w kontekście tworzenia gier AAA, wynoszą obecnie 300 milionów dolarów lub więcej — czasami znacznie więcej! — co moim zdaniem pomaga wyjaśnić obecną sytuację w branży
Jeśli sprzedajesz grę za 70 dolarów i zarabiasz 49 dolarów na każdej sprzedaży (30% trafia do sklepu, zakładając, że cała sprzedaż odbywa się cyfrowo), musiałbyś sprzedać ponad 6 milionów egzemplarzy, aby osiągnąć próg rentowności przy budżecie 300 milionów dolarów, a to przed uwzględnieniem marketingu