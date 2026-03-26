300 mln dolarów to nowa norma. Gry AAA z absurdalnymi budżetami

Mikołaj Berlik
2026/03/26 14:40
Jason Schreier podzielił się nowymi informacjami.

Wygląda na to, że branża gier AAA znalazła się w niebezpiecznym cyklu, w którym ambicja technologiczna i brak efektywnego zarządzania tworzą finansową bańkę. Jason Schreier, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży, rzuca światło na liczby, które jeszcze kilka lat temu wydawały się czystą abstrakcją.

Clair Obscur: Expedition 33
Jak duże są obecnie budżety gier AAA?

Według najnowszych informacji przekazanych przez Jasona Schreiera, standardowy budżet produkcyjny dużej gry w USA i Kanadzie zaczyna się obecnie od 300 milionów dolarów. Co gorsza, kwota ta obejmuje jedynie proces tworzenia i pensje pracowników – bez marketingu, infrastruktury sieciowej czy premii dla zarządu. Dziennikarz zauważa, że przy takim modelu biznesowym gra musi sprzedać co najmniej 6 milionów egzemplarzy w pełnej cenie (70 USD), aby studio mogło w ogóle wyjść na zero. To stawia wydawców pod ogromną presją, co często prowadzi do zachowawczych decyzji i unikania ryzyka.

Schreier wskazuje na dwa główne czynniki napędzające te astronomiczne koszty. Współczesne hity wymagają setek, a czasem tysięcy pracowników (grafików, programistów, aktorów mo-cap, orkiestr), którzy pracują nad jednym projektem przez 5-7 lat. Do tego często pojawiają się problemy z zarządzaniem. Brak jasnej wizji kreatywnej sprawia, że całe miesiące pracy wielu zespołów trafiają do kosza z powodu nagłych zmian koncepcji. Często zdarza się też, że całe działy „nie robią nic”, czekając na zatwierdzenie elementów od innych grup, co generuje ogromne koszty przy zerowym postępie.

Dokładne budżety produkcji gier wideo mogą być trudne do potwierdzenia (większa transparentność ze strony wydawców byłaby mile widziana!), ale liczby, o których słyszałem w kontekście tworzenia gier AAA, wynoszą obecnie 300 milionów dolarów lub więcej — czasami znacznie więcej! — co moim zdaniem pomaga wyjaśnić obecną sytuację w branży

Jeśli sprzedajesz grę za 70 dolarów i zarabiasz 49 dolarów na każdej sprzedaży (30% trafia do sklepu, zakładając, że cała sprzedaż odbywa się cyfrowo), musiałbyś sprzedać ponad 6 milionów egzemplarzy, aby osiągnąć próg rentowności przy budżecie 300 milionów dolarów, a to przed uwzględnieniem marketingu

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:53

Mnie w tym wszystkim najbardziej bawi to że właśnie to granie bezpiecznie z uwagi na budżet jest głównym powodem czemu te gry upadają. Bo w ten sposób zrobisz grę w która ludzie już grali i która widzieli tylko będzie miało nową warstwę farby która nawet nie będzie świeża. 

Realistyczna grafika to najdroższy sposób żeby gra wyglądała dokładnie tak jak wszystkie inne gry. Wysoki budżet to najdroższy sposób żeby gra miała gameplay jak wszystkie inne gry. 

Wydaje mi się że jeżeli firma nie ma polotu i boi się ryzyka to zrobienie realistycznej gry AAA skończy się często porażką. 

Bo ja nie widzę żeby taki problem miały firmy jak CDPR czy Rockstar ale to są firmy które robią coś nowego. Ubisoft też ma ludzi i budżet i nie jest w stanie zrobić jednej dobrej gry. Właśnie dlatego że jedyne co może zrobić to tak naprawdę mod tego co już zrobił. 

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 15:26

Ten system sam sie naprawi jak prawie nikt nie zarobi na grach AAA, wtedy mogą albo przejść na coś mniejszego i lepiej zarzązdanego albo upaść, a miejsce się szybko zapełni

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:10
wolff01 napisał:

Ale co konkretnie "sami robią"? Tobie się wydaje, że produkcja tych gier tyle kosztuje, bo wydawcy nie mają co robić z pieniędzmi i chętnie nimi szastają? Jasne, przyzwyczaiłem się do życia w kraju, którego część mieszkańców uważa np., że rozwiązaniem problemu cen paliwa jest likwidacja akcyzy (bo drastyczne obcinanie wpływów do napiętego jak struna budżetu przecież nie może skończyć się źle, prawda?), a mimo to nadal zaskakuje mnie, jak małe można mieć pojęcie o ekonomii, czy prowadzeniu biznesu. 

W sumie nie bedę ci odpowiadał w komentarzu.

Napisz książke o ekonomi i ją wydaj. Poczytam i się doucze...




