300 mln dolarów to nowa norma. Gry AAA z absurdalnymi budżetami

Wygląda na to, że branża gier AAA znalazła się w niebezpiecznym cyklu, w którym ambicja technologiczna i brak efektywnego zarządzania tworzą finansową bańkę. Jason Schreier, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży, rzuca światło na liczby, które jeszcze kilka lat temu wydawały się czystą abstrakcją.

Jak duże są obecnie budżety gier AAA?

Według najnowszych informacji przekazanych przez Jasona Schreiera, standardowy budżet produkcyjny dużej gry w USA i Kanadzie zaczyna się obecnie od 300 milionów dolarów. Co gorsza, kwota ta obejmuje jedynie proces tworzenia i pensje pracowników – bez marketingu, infrastruktury sieciowej czy premii dla zarządu. Dziennikarz zauważa, że przy takim modelu biznesowym gra musi sprzedać co najmniej 6 milionów egzemplarzy w pełnej cenie (70 USD), aby studio mogło w ogóle wyjść na zero. To stawia wydawców pod ogromną presją, co często prowadzi do zachowawczych decyzji i unikania ryzyka.