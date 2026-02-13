30 milionów dolarów na Oscary. Warner Bros. gra va banque mimo finansowych problemów

Studio, które musiało wystawić się na sprzedaż, wydało fortunę na kampanie Grzeszników i Jednej bitwy po drugiej. Stawka? Najważniejsza statuetka w Hollywood i prestiż, który może zmienić wszystko.

Niedawno odbył się tradycyjny lunch dla wszystkich nominowanych do Oscara. To jeden z kluczowych elementów długiej i kosztownej kampanii oscarowej, której celem jest promocja filmów rywalizujących o najważniejszą nagrodę w świecie kina. Spotkania branżowe, pokazy specjalne, reklamy i wydarzenia dla członków Akademii to stały punkt sezonu nagród — a rachunki potrafią przyprawić o zawrót głowy.

Warner Bros. wydał 30 mln dolarów na promocję swoich filmów w oscarowej kampanii

Jednym ze studiów, które w tym roku nie szczędzi grosza na promocję swoich tytułów, jest Warner Bros. — to samo, które w ostatnim czasie, w związku z zadłużeniem, musiało wystawić się na sprzedaż. Według branżowych źródeł wytwórnia wydała około 30 milionów dolarów na kampanie dwóch swoich oscarowych faworytów: Grzeszników Ryana Cooglera oraz Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paul Thomas Anderson. Budżety były niemal identyczne i wynosiły od 14 do 16 milionów dolarów na film.