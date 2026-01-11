30 lat temu DC niemal „zabiło” Supermana. Ten film nigdy nie powstał, i to chyba dobrze

Trzy dekady temu Warner Bros. planowało reboot Supermana, który dziś uchodzi za jeden z najsłynniejszych „nieistniejących” filmów superbohaterskich. Mowa o Superman Lives – projekcie z lat 90., który miał połączyć Kevina Smitha, świeżo po sukcesie Clerks, z Timem Burtonem, reżyserem Batmana. Brzmiało intrygująco, ale kulisy produkcji szybko zamieniły się w koszmar.

Nicolas Cage miał zagrać Supermana, ale nic z tego nie wyszło

Smith, zatrudniony jako scenarzysta, ujawnił po latach, że studio – a konkretnie producent Jon Peters – narzuciło mu absurdalne zasady. Superman nie mógł nosić klasycznego czerwono-niebieskiego kostiumu, nie mógł… latać, a finał filmu musiał zawierać walkę z gigantycznym pająkiem. Jakby tego było mało, pojawił się pomysł, by Brainiac – główny złoczyńca – stoczył pojedynek z niedźwiedziem polarnym, bo „to najgroźniejsze zwierzę na Ziemi”.