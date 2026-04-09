3 lata po śmierci gwiazdy Przyjaciół główna oskarżona usłyszała surowy wyrok

Sprawa śmierci Matthew Perry doczekała się ważnego rozstrzygnięcia. Jasveen Sangha, określana jako „Ketaminowa Królowa”, została skazana na 15 lat więzienia za udział w wydarzeniach, które doprowadziły do śmierci aktora. Kobieta już wcześniej przyznała się do szeregu zarzutów, w tym prowadzenia nielegalnej działalności związanej z narkotykami oraz ich dystrybucji.

Śledczy ustalili, że to właśnie ona dostarczała ketaminę, która ostatecznie doprowadziła do tragedii. Choć groziło jej nawet kilkadziesiąt lat więzienia, sąd zdecydował się na wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Co istotne, jest to kara surowsza niż te, które otrzymali inni współoskarżeni w tej sprawie – w tym lekarze zamieszani w proceder. Przypomnijmy, że Matthew Perry, znany przede wszystkim z roli Chandlera Binga w Przyjaciele, został znaleziony martwy 28 października 2023 roku w swoim domu w Los Angeles. Miał 54 lata.