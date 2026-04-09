3 lata po śmierci gwiazdy Przyjaciół główna oskarżona usłyszała surowy wyrok

Jakub Piwoński
2026/04/09 12:30
Sprawa śmierci gwiazdora znalazła swój finał w sądzie. Zapadł wyrok dla „Ketaminowej Królowej”

Sprawa śmierci Matthew Perry doczekała się ważnego rozstrzygnięcia. Jasveen Sangha, określana jako „Ketaminowa Królowa”, została skazana na 15 lat więzienia za udział w wydarzeniach, które doprowadziły do śmierci aktora. Kobieta już wcześniej przyznała się do szeregu zarzutów, w tym prowadzenia nielegalnej działalności związanej z narkotykami oraz ich dystrybucji.

„Ketaminowa Królowa” skazana na 15 lat więzienia

Śledczy ustalili, że to właśnie ona dostarczała ketaminę, która ostatecznie doprowadziła do tragedii. Choć groziło jej nawet kilkadziesiąt lat więzienia, sąd zdecydował się na wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Co istotne, jest to kara surowsza niż te, które otrzymali inni współoskarżeni w tej sprawie – w tym lekarze zamieszani w proceder. Przypomnijmy, że Matthew Perry, znany przede wszystkim z roli Chandlera Binga w Przyjaciele, został znaleziony martwy 28 października 2023 roku w swoim domu w Los Angeles. Miał 54 lata.

Z raportu koronera wynika, że przyczyną śmierci było przypadkowe przedawkowanie ketaminy – silnego środka stosowanego m.in. w medycynie. Aktor od lat zmagał się z uzależnieniem, o czym wielokrotnie mówił publicznie. Śledztwo ujawniło, że w ostatnich tygodniach życia Perry otrzymał dużą ilość substancji – tylko w miesiącu śmierci było to ponad 50 fiolek. Narkotyk trafiał do niego przez pośredników, a następnie był podawany przez jego asystenta.

Po tragedii Jasveen Sangha próbowała zatrzeć ślady, polecając usunięcie wiadomości związanych ze sprawą. W toku śledztwa winę przyznali również inni uczestnicy procederu, w tym pośrednik oraz asystent aktora. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną i przypomniała, jak poważnym problemem pozostają uzależnienia od leków i narkotyków. Dla wielu fanów serialu Przyjaciele strata aktora to wciąż trudny i bolesny temat.

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




