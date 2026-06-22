Marc Marquez wygrywa w Brnie. Ai Ogura ratuje dobry wynik dla Aprilii

Marc Marquez odrobił mnóstwo punktów w klasyfikacji generalnej wygrywając rundę MotoGP w Brnie.

Marc Marquez odniósł zwycięstwo w wyścigu o Grand Prix Czech w dziewiątej rundzie sezonu MotoGP, rozegranej na torze Brno. Hiszpan pokonał Ai Ogurę oraz swojego zespołowego kolegę z Ducati, Francesco Bagnaię i znacząco zmniejszył stratę do lidera klasyfikacji generalnej. Marc Marquez wygrywa w Brnie Wyścig rozpoczął się od prowadzenia zdobywcy Pole Position, Ai Ogury. Jednak już w pierwszych okrążeniach zarówno Marquez, jak i Bagnaia wyprzedzili zawodnika zespołu Trackhouse Aprilia. Następnie prowadzenie objął Bagnaia, który utrzymywał się na czele stawki aż do sześciu okrążeń przed metą. Wtedy do ataku ruszył Marc Marquez, skutecznie odbierając włoskiemu zawodnikowi pierwszą pozycję. Niedługo później Ogura, znany ze swojego bardzo mocnego tempa w końcowej fazie wyścigów, również wyprzedził Bagnaię i awansował na drugie miejsce.

Japończyk próbował jeszcze dogonić lidera, jednak Marquez utrzymał bezpieczną przewagę i sięgnął po komplet 25 punktów. Zwycięstwo ma ogromne znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo świata, ponieważ lider klasyfikacji generalnej, Marco Bezzecchi, nie wystartował w wyścigu. Dlaczego? Włoch został zawieszony po sobotnim sprincie za uderzenie jednego z porządkowych po swoim wypadku. Nieobecność zawodnika Aprilii stworzyła jego rywalom idealną okazję do odrobienia strat w klasyfikacji generalnej. Jeszcze kilka wyścigów temu Marc Marquez tracił do Bezzecchiego aż 102 punkty. Po triumfie w Brnie strata stopniała do zaledwie 40 punktów, a podczas każdego weekendu Grand Prix do zdobycia pozostaje maksymalnie 37 punktów.

GramTV przedstawia:

Najbliżej odebrania prowadzenia Bezzecchiemu był jego zespołowy kolega, Jorge Martin. Hiszpan miał matematyczne szanse na objęcie prowadzenia w mistrzostwach, jednak po konieczności odbycia karnych długich okrążeń za incydent z Balaton Park zdołał ukończyć wyścig jedynie na dziewiątym miejscu. W klasyfikacji generalnej traci obecnie do Bezzecchiego osiem punktów. Wyścigu do udanych nie zaliczy również Pedro Acosta. Zawodnik KTM jechał na piątej pozycji, jednak na ostatnim okrążeniu został wyeliminowany przez kolejną awarię techniczną swojego motocykla. Na problemach Hiszpana skorzystał Joan Mir z zespołu HRC, który przejął piątą lokatę. Już dziś kilku zawodników, w tym Marco Bezzecchi i Marc Marquez, weźmie udział w prywatnych testach w Brnie. Będzie to ich pierwszy kontakt z nowymi motocyklami o pojemności 850 cm3 oraz ogumieniem Pirelli, które mają zadebiutować w MotoGP w najbliższej przyszłości. Kolejna runda mistrzostw świata odbędzie się już w nadchodzący weekend. Rywalizacja przeniesie się do Holandii, gdzie w piątek rano rozpoczną się pierwsze sesje Grand Prix na torze Assen.