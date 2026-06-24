Lenovo Ducati ogłosiło pełny skład na sezon 2027. Marc Marquez i Pedro Acosta partnerami w kolejnym sezonie

Pedro Acosta zostanie partnerem Marca Marqueza w fabrycznym Ducati w MotoGP od sezonu 2027.

To już oficjalne. Pedro Acosta opuści KTM i od sezonu 2027 dołączy do fabrycznego zespołu Ducati, gdzie jego partnerem będzie aktualny mistrz świata Marc Marquez. Hiszpan stanie się jednym z głównych filarów włoskiej ekipy w nowej erze MotoGP, która rozpocznie się wraz z wprowadzeniem motocykli o pojemności 850 cm3. Marquez i Acosta razem w Ducati Lenovo w 2027 roku Transfer został potwierdzony po wcześniejszym ogłoszeniu odejścia dwukrotnego mistrza świata Francesco Bagnaii. Tym samym Ducati stworzy jeden z najbardziej ekscytujących duetów w historii współczesnego MotoGP, łącząc doświadczonego Marca Marqueza z jednym z największych talentów młodego pokolenia. Acosta już od początku swojej kariery uchodził za wyjątkowy talent. W swoim debiutanckim sezonie zdobył tytuł mistrza świata Moto3, a dwa lata później sięgnął po mistrzostwo Moto2. Do królewskiej klasy awansował w 2024 roku.

Mimo że Hiszpan wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo w wyścigu MotoGP, od połowy ubiegłego sezonu wyraźnie wyróżniał się na tle pozostałych zawodników ścigających się na KTM. W tym roku odniósł pierwsze zwycięstwo w sprincie podczas rundy w Buriram i wielokrotnie walczył o triumf w wyścigach Grand Prix. Po porażce z Marciem Marquezem na Węgrzech Acosta został również zawodnikiem z największą liczbą podiów bez choćby jednego zwycięstwa w MotoGP. Na swoim koncie ma już 13 miejsc na podium.

GramTV przedstawia:

Teraz przed młodym Hiszpanem stoi ogromne wyzwanie. Od sezonu 2027 będzie musiał rywalizować bezpośrednio z jednym z najwybitniejszych motocyklistów w historii dyscypliny, a jednocześnie zaufać, że Ducati utrzyma swoją technologiczną przewagę w nowej erze silników 850 cm3 i opon Pirelli. Odejście Acosty do Ducati uruchomiło prawdziwą lawinę zmian na rynku transferowym. Francesco Bagnaia ma dołączyć do Aprilii, która prowadzi obecnie w klasyfikacji mistrzostw świata dzięki Marco Bezzecchiemu i Jorge Martinowi. Z kolei KTM przygotowuje się do ogłoszenia całkowicie nowego fabrycznego składu, w którym mają znaleźć się Alex Marquez i Fabio Di Giannantonio. W wieku 33 lat Marc Marquez będzie liderem nowej generacji zawodników Ducati. Oprócz Acosty włoski producent stawia również na kolejne młode talenty. Chcą podpisać nową umowę z Ferminem Aldeguerem w zespole VR46, ściągnąć Nicolo Bulegę do tej samej ekipy VR46 oraz zakontraktować debiutanta Daniego Holgado w zespole Gresini Racing.