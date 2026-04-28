Dwie wielkie marki łączą siły we wspólnym filmie. Takiego crossoveru się nie spodziewacie

W odpowiednich rękach to może być wielki hit i jeden z najbardziej nieoczekiwanych crossoverów.

Sony Pictures rozpoczyna prace nad nietypowym projektem, który połączy dwie rozpoznawalne marki. Studio powierzyło napisanie scenariusza filmu Django/Zorro nagrodzonemu Oscarem Brianowi Helgelandowi, znanemu z takich produkcji jak Rzeka tajemnic oraz Tajemnice Los Angeles. Django/Zorro – zapowiedziano ekranizację komiksowego crossoveru dwóch znanych filmów Film ma być rozwinięciem historii zapoczątkowanej w siedmioczęściowej serii komiksowej wydanej w 2014 roku przez Dynamite Entertainment. Za jej powstanie odpowiadali Quentin Tarantino oraz Matt Wagner. Projekt ten był postrzegany jako najbliższa forma kontynuacji losów bohatera znanego z Django z 2012 roku.

Choć Tarantino nie stanie za kamerą nowej produkcji, twórca udzielił jej swojego wsparcia. Reżyser pracuje obecnie nad swoim dziesiątym i zarazem ostatnim filmem, a także rozwija inne projekty, w tym sztukę teatralną The Popinjay Cavalier, która ma zadebiutować na londyńskim West Endzie.

Scenariusz Helgelanda ma opowiadać nową historię osadzoną po wydarzeniach z komiksu. W pierwowzorze Django nadal działał jako łowca nagród, ścigając przestępców, a jego ścieżka skrzyżowała się z Don Diego de la Vegą, znanym jako Zorro. Postać tę widzowie mogli zobaczyć w filmie Maska Zorro z 1998 roku, gdzie zagrał ją Anthony Hopkins. W tej samej produkcji bohater przekazał swój legendarny kostium Alejandro Murriercie, w którego wcielił się Antonio Banderas. Nowa ekranizacja ma skupić się na młodszej wersji Zorro, co może oznaczać świeże podejście do tej kultowej postaci. Projekt znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju, jednak jego realizacja stała się możliwa po uporządkowaniu kwestii praw do historii. Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących obsady ani daty premiery Django/Zorro, jednak sam pomysł połączenia dwóch legendarnych postaci już teraz budzi spore zainteresowanie wśród widzów.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.