Zaloguj się lub Zarejestruj

To nie Wolverine jest najsilniejszym X-Men. Marvel wskazuje zupełnie innego mutanta

Jakub Piwoński
2026/04/25 15:15
0
0

Nowy komiks rzuca inne światło na siłę X-Menów — i podważa wieloletnie przekonania fanów.

Przez lata wydawało się to oczywiste — Wolverine, ze swoją brutalnością i zabójczymi szponami, uchodził za najgroźniejszego członka X-Menów. Najnowszy komiks Marvela pokazuje jednak, że prawda jest znacznie bardziej złożona.

Cyclops udowadnia, kto naprawdę jest najgroźniejszy

W zeszycie Cyclops #3 wydawnictwo jasno sugeruje, że to nie Wolverine jest największym zagrożeniem, a Cyclops. Scott Summers trafia do ekstremalnej sytuacji — jego statek zostaje zestrzelony, a on sam ląduje w dzikim terenie, ścigany przez cybernetycznych Reaversów. Co gorsza, jego wizjer zostaje zniszczony, co oznacza, że nie jest w stanie kontrolować swoich mocy.

Cyclops od lat przedstawiany jest jako precyzyjny strzelec, który potrafi wykorzystywać swoje optyczne promienie z chirurgiczną dokładnością. Bez wizjera traci tę finezję — ale zyskuje coś znacznie groźniejszego. Gdy decyduje się otworzyć oczy, jego moc działa w pełnej skali. To nie jest już narzędzie, to czysta destrukcja. Jak kiedyś żartobliwie zauważył Wolverine, Cyclops „ma bombę atomową w oczach” — i komiks pokazuje, że to wcale nie była przesada. Jednym wybuchem potrafi zniszczyć przeciwnika i fragment otoczenia, dosłownie rzeźbiąc krajobraz.

GramTV przedstawia:

Jednak nie tylko moc czyni Cyclopsa tak groźnym. To także jego umysł. Jako lider X-Menów jest wybitnym taktykiem, który planuje kilka ruchów naprzód i nie ogranicza się do prostych rozwiązań. W komiksie jasno widać jego bezwzględność. Gdy przeciwnik próbuje powołać się na moralny kodeks bohatera, Cyclops ucina to krótko: „Myślisz o tym z pazurami”. To wyraźna aluzja do Wolverine’a — i jednocześnie sygnał, że Scott Summers nie zamierza trzymać się tych samych zasad.

Marvel pokazuje, że prawdziwe zagrożenie nie wynika tylko z brutalności czy fizycznych możliwości. Wolverine jest przewidywalny — walczy i zabija. Cyclops natomiast analizuje, planuje i wykorzystuje wszystko wokół siebie jako broń. I właśnie to połączenie — ogromnej mocy, zimnej kalkulacji i gotowości do przekraczania granic — sprawia, że to on może być najniebezpieczniejszym mutantem w całym uniwersum X-Menów.

Źródło:https://comicbook.com/comics/news/marvel-officially-confirms-wolverine-isnt-the-most-dangerous-x-man-its-not-who-you-think/

Tagi:

Popkultura
Marvel
komiks
popkultura
komiksy
X-Men
Wolverine
Cyclops
Scott Summers
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112