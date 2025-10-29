25 lat PlayStation 2. Sony pokazuje legendy, których dziś nie da się już zagrać

Minęło już 25 lat od premiery PlayStation 2 w Stanach Zjednoczonych – konsoli, która dla wielu graczy zdefiniowała całą epokę. Z tej okazji analityk Mat Piscatella z grupy Circana opublikował zestawienie danych, które pokazuje, jak ogromny sukces osiągnęła druga konsola Sony. W samych Stanach PS2 sprzedało się w liczbie 46,5 mln egzemplarzy, a gracze kupili aż 147 mln akcesoriów, z czego najpopularniejszym była pamięć 8 MB Memory Card.

PlayStation 2 – 25 lat historii i wiele braków w ofercie PS Plus

Zestawienie największych hitów z tamtego okresu nie zaskakuje – na czele znalazło się Grand Theft Auto: San Andreas, a tuż za nim Vice City, GTA III oraz Guitar Hero III. Z perspektywy czasu widać jednak coś innego: ogromną liczbę klasyków, które nie są dziś dostępne w PlayStation Plus Classics Catalog.

