25 lat PlayStation 2. Sony pokazuje legendy, których dziś nie da się już zagrać

Mikołaj Berlik
2025/10/29 18:30
Sony wspomina czasy PS2, ale film rocznicowy szybko zwrócił uwagę graczy na niepokojący brak klasyków w ofercie PS Plus.

Minęło już 25 lat od premiery PlayStation 2 w Stanach Zjednoczonych – konsoli, która dla wielu graczy zdefiniowała całą epokę. Z tej okazji analityk Mat Piscatella z grupy Circana opublikował zestawienie danych, które pokazuje, jak ogromny sukces osiągnęła druga konsola Sony. W samych Stanach PS2 sprzedało się w liczbie 46,5 mln egzemplarzy, a gracze kupili aż 147 mln akcesoriów, z czego najpopularniejszym była pamięć 8 MB Memory Card.

PlayStation 2
PlayStation 2

PlayStation 2 – 25 lat historii i wiele braków w ofercie PS Plus

Zestawienie największych hitów z tamtego okresu nie zaskakuje – na czele znalazło się Grand Theft Auto: San Andreas, a tuż za nim Vice City, GTA III oraz Guitar Hero III. Z perspektywy czasu widać jednak coś innego: ogromną liczbę klasyków, które nie są dziś dostępne w PlayStation Plus Classics Catalog.

Sony przygotowało z tej okazji materiał wideo przypominający największe przeboje z ery PS2, jednak internauci szybko zwrócili uwagę, że w prezentacji zabrakło wielu legendarnych tytułów. ICO, Twisted Metal Black, Ratchet & Clank, czy pierwsze God of War – żadnej z tych gier nie można dziś oficjalnie uruchomić na PS5.

Dla wielu fanów to sygnał, że mimo obchodów rocznicy, Sony wciąż nie dba o swoje dziedzictwo w takim stopniu, jakby tego oczekiwano. PS2 pozostaje więc nie tylko symbolem sukcesu, ale też przypomnieniem, jak wiele z jej spuścizny wciąż czeka na odświeżenie.

Źródło:https://bsky.app/profile/matpiscatella.bsky.social/post/3m44bjwl5n22h

