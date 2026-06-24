240 miliardów dolarów wyparowało. Elon Musk nie jest już bilionerem

Ale to już przeszłość. Teraz 54-latek powrócił do grona tych, którzy mają na swoim koncie “zaledwie” setki miliardów dolarów.

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Już nie bilioner, teraz znowu “tylko” miliarder

W połowie czerwca Musk stał się pierwszym w historii człowiekiem, którego majątek przebił magiczną barierę 1 miliarda dolarów. Doszło do tego po tym, jak SpaceX zadebiutowało na giełdzie. I to jak zadebiutowało! Cenę w ramach pierwszej oferty publicznej ustalono na 135 dolarów za akcję, ale w momencie otwarcia wynosiła ona już 150 dolarów. Po debiucie kosmiczne przedsiębiorstwo zostało wycenione na ponad 1,77 biliona dolarów, tymczasem sam Musk może pochwalić się około 42% udziałów w SpaceX. Prosta matematyka wykazała, iż pochodzący Południowej Afryki biznesmen może poszczycić się majątkiem na poziomie 1,11 biliona dolarów.