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240 miliardów dolarów wyparowało. Elon Musk nie jest już bilionerem

Maciej Petryszyn
2026/06/24 20:50
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Niespełna dwa tygodnie. Tyle czasu Elon Musk mógł cieszyć się statusem jedynego bilionera na świecie.

Ale to już przeszłość. Teraz 54-latek powrócił do grona tych, którzy mają na swoim koncie “zaledwie” setki miliardów dolarów.

Elon Musk
Elon Musk
Foto: Gage Skidmore

Już nie bilioner, teraz znowu “tylko” miliarder

W połowie czerwca Musk stał się pierwszym w historii człowiekiem, którego majątek przebił magiczną barierę 1 miliarda dolarów. Doszło do tego po tym, jak SpaceX zadebiutowało na giełdzie. I to jak zadebiutowało! Cenę w ramach pierwszej oferty publicznej ustalono na 135 dolarów za akcję, ale w momencie otwarcia wynosiła ona już 150 dolarów. Po debiucie kosmiczne przedsiębiorstwo zostało wycenione na ponad 1,77 biliona dolarów, tymczasem sam Musk może pochwalić się około 42% udziałów w SpaceX. Prosta matematyka wykazała, iż pochodzący Południowej Afryki biznesmen może poszczycić się majątkiem na poziomie 1,11 biliona dolarów.

GramTV przedstawia:

To jednak nie był koniec, bo ceny akcji SpaceX nadal rosły – aż do poziomu 225, 64 dolara. W przypadku Muska przełożyło się to na 1,32 teoretycznie posiadanych bilionów dolarów. Niemniej nie trwało to długo, bo początkowy entuzjazm inwestorów z czasem ustąpił miejsca obawom w związku m.in. z kosztami infrastruktury AI czy stopami procentowymi. Ale nie tylko w kwestii firm Muska, ale w ogóle całej branży i innych gigantów, jak Nvidia, Intel czy AMD. W przypadku SpaceX doszło do 30-procentowego tąpnięcia, do czego doszła też 6-procentowa strata Tesli. To przełożyło się na to, iż z majątku 54-latka nagle “wyparowało” około 240 miliardów dolarów.

Obecnie Bloomberg Billionaires Index wykazuje, iż wartość majątku Elona Muska szacowana jest na 957 miliardów dolarów. Spadek z pozycji najbogatszego człowieka na globie raczej mu nie grozi, bo znajdujący się za jego plecami Larry Page, współzałożyciel Google, “wyceniany jest” na ponad 3-krotnie mniejszą sumę, tj. na 297 miliardów dolarów. Tym bardziej że duże uzależnienie majątku Muska od wyceny SpaceX i Tesli oznacza, iż w pewnym momencie może on powrócić na krótką listę bilionerów.

Źródło:https://www.bbc.com/news/articles/c8j2m2p8dgmo

Tagi:

Tech
akcje
giełda
pieniądze
Tesla
Elon Musk
SpaceX
miliarderzy
najbogatsi ludzie na świecie
spadek
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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