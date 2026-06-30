Netflix wyłożył 61 mln dolarów na serial science fiction. Reżyser wydał pieniądze, ale projektu nigdy nie nakręcił, za co... trafi do więzienia

Twórca widowiska 47 roninów usłyszał wyrok w jednej z najbardziej nieprawdopodobnych afer ostatnich lat. Mimo wsparcia samego Keanu Reevesa sąd nie zdecydował się na łagodniejsze potraktowanie reżysera.

Reżyser Carl Rinsch, odpowiedzialny za film 47 roninów z Keanu Reevesem w roli głównej, został skazany na 2,5 roku więzienia za defraudację pieniędzy należących do Netflixa. Choć aktor próbował wpłynąć na decyzję sądu, występując z prośbą o łagodniejszy wyrok, jego apel nie przyniósł oczekiwanego efektu. Reżyser 47 roninów oszukał Netflix na miliony dolarów. Trafi do więzienia Sprawa ciągnęła się od kilku lat i dotyczyła niezrealizowanego serialu science fiction White Horse, znanego później również pod tytułem Conquest. W 2019 roku Netflix wygrał rywalizację o projekt i podpisał z Rinschem kontrakt wart około 61 milionów dolarów. Produkcja nigdy jednak nie została ukończona.

Według ustaleń śledczych reżyser wyłudził od platformy dodatkowe 11 milionów dolarów, które miały zostać przeznaczone na dokończenie zdjęć. Zamiast tego pieniądze trafiły między innymi na inwestycje w kryptowaluty, zakup pięciu samochodów Rolls-Royce, luksusowych przedmiotów oraz pokrycie kosztów rozwodu.

GramTV przedstawia:

W trakcie przygotowań do serialu zachowanie Rinscha miało stawać się coraz bardziej niepokojące. Media opisywały jego nietypowe wiadomości do współpracowników, w których twierdził między innymi, że odkrył tajemniczy mechanizm rozprzestrzeniania się COVID-19 czy potrafi przewidywać uderzenia piorunów. Pojawiały się również informacje o problemach z kontrolowaniem emocji oraz nadużywaniu substancji odurzających. Sąd przyznał, że reżyser zmagał się z problemami natury psychicznej, ale uznał jednocześnie, że świadomie wprowadzał Netflix w błąd i podejmował działania mające ukryć przepływ pieniędzy. Ostatecznie sędzia odrzucił argumenty przemawiające za łagodniejszym wyrokiem. Cała historia jest o tyle zaskakująca, że po otrzymaniu dodatkowych środków Rinsch miał zainwestować praktycznie całą kwotę w kryptowalutę Dogecoin, zamiast kontynuować prace nad serialem. Co więcej, później próbował jeszcze pozwać Netflix, twierdząc, że platforma jest mu winna kolejne 14 milionów dolarów za rzekome złamanie warunków umowy. W pewnym momencie twórcę zaczął bronić sam Keanu Reeves, publikując w mediach list wspierający reżysera. Jak się okazuje, nie dało to pożądanego efektu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









