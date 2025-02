Phasmophobia z nowościami w 2025. Deweloperzy obiecują nowe mapy, wydarzenia i aktualizacje

Jeśli chodzi o mapy, do gry trafi nowa lokacja, która ma być stosunkowo niewielka, porównywalna do rozmiarów domów. Deweloperzy zapowiedzieli, że przyszłe mapy również będą utrzymane w podobnej skali, co pozwoli na szybsze tempo ich tworzenia. Oprócz tego studio pracuje nad odświeżeniem istniejących map: Bleasdale Farmhouse, Grafton Farmhouse i 6 Tanglewood Drive. W 2025 roku powrócą również sezonowe wydarzenia, które zostaną ulepszone na podstawie opinii zebranych po zeszłorocznych eventach.

Kinetic Games planuje również dalszy rozwój Phasmophobia w 2026 roku, w tym „Horror 2.0”, nowe mapy i nie tylko. Na zakończenie warto przypomnieć, że gra zadebiutowała na rynku w 2020 roku.