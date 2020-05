Jakie gry opuszczą usługę Xbox Game Pass w ostatni dzień maja? Znamy listę

News

Maria Wawrzyniak ,

Na łamach serwisu Łowcy Gier pojawiła się informacje odnośnie produkcji, które wraz z końcem maja (a dokładnie 31 maja) opuszczą usługę Xbox Game Pass w wersji na komputery osobiste oraz konsole Xbox One. Jeśli więc chcecie zagrać w tytuły, które wymieniliśmy poniżej, powinniście się pośpieszyć. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów to przypomnijmy, że niedawno do oferty dołączyły również nowe gry – szczegóły znajdziecie pod tym adresem.

Gry, które 31 maja opuszczą ofertę Xbox Game Pass na Xbox One:

Brothers: A Tale of Two Sons

Hydro Thunder

KOF98UM

Old Man’s Journey

#IDARB

Gry, które 31 maja opuszczą ofertę Xbox Game Pass na PC: