Majowe nowości w Xbox Game Pass – to będzie dobry miesiąc

News

Maria Wawrzyniak ,

Pod koniec ubiegłego miesiąca dowiedzieliśmy się, jak dobrze radzi sobie usługa Xbox Game Pass. Nie ma w tym raczej niczego szokującego, bo ciężko wskazać na tej płaszczyźnie wady – jedyne, co odrobinę irytuje użytkowników, to funkcjonalność aplikacji w wersji na pecety. Poza tym? Oferta nieustannie rośnie, poszerza się o coraz to lepsze produkcje. W maju również nie mamy na co narzekać; na oficjalnym blogu Xbox Wire pojawiły się dzisiaj kolejne wpisy przypominające korzystającym z usługi o grach, które już niedługo pojawią się w ofercie. Zainteresowanych zapraszamy do obu wiadomości – tutaj znajdziecie tę dotyczącą Xbox Game Passa na konsole, a tutaj na PC.

Oferta Xbox Game Pass Xbona konsole:

7 maja – DayZ (ID@Xbox)

7 maja – Red Dead Redemption 2

14 maja – Final Fantasy IX

19 maja – Fractured Minds (ID@Xbox)

Oferta Xbox Game Pass na PC: