PlayStation 5 może sprzedawać się gorzej... z powodu koloru

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu dostaliśmy kolejne potwierdzenie od firmy Sony, że PlayStation 5 pojawi się na rynku w terminie. Wątpliwości graczy w pierwszej kolejności pojawiły się po publikacji raportu finansowego, gdzie nie znaleźliśmy żadnych prognoz dotyczących sprzedaży sprzętu nowej generacji – ostatecznie sytuację postanowił wyjaśnić Hiroki Totoki, dyrektor finansowy koncernu. Teraz z kolei przedstawiciele Ace Research Institute postanowili przygotować dokładny raport dotyczący właśnie sprzedaży PlayStation 5. Jeden z analityków, Hideki Yasuda, uważa, że firma Sony sprzeda 6 milionów egzemplarzy PS5 w bieżącym roku finansowym, czyli do 31 marca 2021 roku. W następnym roku finansowym, który będzie trwać od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku do sklepów trafi kolejne 15 milionów egzemplarzy.



Co ciekawe, mężczyzna uważa, że głównym problemem PlayStation 5 może okazać się… kolor. Pomijając już fakt, że na ten moment promocja sprzętu znajduje się daleko w tyle w porównaniu do Xboksa Series X (Sony nie zaprezentowało ani samej konsoli, prócz jej specyfikacji, ani gier). Jeżeli jednak podstawowa jednostka będzie biała – tak, jak kontroler DualSense – to prawdopodobnie nie osiągnie tak dobrych wyników, jakie osiągnąłby jej czarny odpowiednik. Co o tym myślicie?