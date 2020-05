News

Nawet jeśli Sony nie raczy nas szczodrze kolejnymi nowinkami związanymi z konsolą PlayStation 5, to przekonuje, że przygotowania do startu nowej generacji toczą się właściwym torem. W najnowszym raporcie finansowym za pierwszy kwartał bieżącego roku japoński gigant przyznał, że wybuch pandemii na chwilę pomieszał szyki, zakorkował łańcuchy dostaw i utrudnił proces testowania, ale to tylko drobna przeszkoda na drodze do tegorocznego debiutu PlayStation 5.

Wedle przekazanych informacji konsola na pewno ukaże się jeszcze w tym roku. Co równie ważne, Sony deklaruje, że żaden ze zmierzających na sprzęt tytułów wewnętrznych (czy zewnętrznych) deweloperów nie napotkał większych przeszkód i zostanie dowieziony zgodnie z planem. Co, kiedy i na co? Tego nie wiemy, więc pozostaje jedynie czekać na kolejną konferencję Sony.

Wczoraj sieć obiegła informacja o rzekomej premierze PlayStation 5 w październiku, której źródłem był wpis w jednej z ofert pracy Sony Interactive Entertainment. Firma oficjalnie zdementowała te pogłoski i nie pokusiła się o wskazanie innego terminu jak „okres świąteczny” 2020, więc pozostajemy w punkcie wyjścia.