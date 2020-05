News

Jeśli zastanawiacie się, który z wydawców szykuje najambitniejszą listę premier na początek dziewiątej generacji konsol, to mamy dla Was odpowiedź – Ubisoft. Tak przynajmniej twierdzą włodarze firmy w najnowszym sprawozdaniu finansowym. Na potwierdzenie tych rewelacji przytaczają listę znanych już tytułów, ale zanim do nich przejdziemy, skupmy się na wielkiej niewiadomej przywołanego raportu.

Wedle deklaracji Ubisoftu firma szykuje niezapowiedzianą jeszcze grę AAA w ramach doskonale znanej fanom marki. Pierwsze skojarzenie to Splinter Cell, ale nie można zapominać również o niedawno zarejestrowanej stronie Prince of Persia 6. O powrotach obu marek słyszymy już od jakiegoś czasu, ale to Sam Fisher częściej pojawiał się na ustach przedstawicieli firmy, podczas gdy Książę był raczej obiektem plotek, aż do momentu zarejestrowania związanej z nim witryny. Co to będzie? Warto pamiętać także o serii Far Cry.

Powracając do samego raportu, to motorem napędowym początku generacji mają dla Ubisoftu być takie gry jak Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine oraz Gods & Monsters. Wszystkie tytuły, wraz z tym wciąż nieznanym, mają trafić na rynek przed 31 marca 2021 roku.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Ubisoft na brak zainteresowania w czasie ósmej generacji konsol nie narzekał – 11 gier firmy rozeszło się w ponad 10 milionach egzemplarzy. Lista poniżej.