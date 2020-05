Epic Mega Sale powraca z prawdziwymi hitami w atrakcyjnych cenach – Assassin's Creed, Wiedźmin i wiele innych!

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj w sklepie Epic Games Store wystartowała kolejna edycja Epic Mega Sale. Promocja trwa od 14 maja do 11 czerwca bieżącego roku do godziny 17:00 i obejmuje znaczną większość pozycji dostępnych w sklepie, dlatego na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A jakby tego było mało, wszyscy otrzymują również kupon o wartości 40 złotych dla gry, która kosztuje co najmniej 59,99 złotych – po dokonaniu zakupu otrzymujemy kolejny kupon o takiej samej wartości, zaś ograniczeń dotyczących tego, ile razy można z takowego kuponu skorzystać, najzwyczajniej w świecie nie ma. Jak zdobyć kupon? Pod tym adresem znajdziecie wszystkie informacje. Każda produkcja, którą kupimy za co najmniej 59,99 złotych, zapewni kupon o wartości 40 złotych. Dla wielu może się to okazać wyjątkowo dobrą okazją, aby zgarnąć największe hity w niezwykle niskich cenach – dla przykładu, po użyciu kuponu możecie nabyć Assassin’s Creed Odyssey za 42,45 złotych. Oczywiście, sporo cen zostało zmienionych w taki sposób, aby gracze nie mogli w ich przypadku skorzystać z kuponu. Nie zmienia to jednak faktu, że warto zajrzeć do sklepu. Przypomnijmy jeszcze, że wczoraj o godzinie 17:00 polskiego czasu w sklepie Epic Games Store zostało udostępniona za darmo gra Grand Theft Auto V w ramach cotygodniowej promocji. Zainteresowani mają czas na zgarnięcie GTA V do godziny 16:59 w czwartek 21 maja. A teraz promocje!