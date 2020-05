News

LM ,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami najnowsza darmowa gra w specjalnej akcji sklepu Epic Games Store, to wydane w 2015 roku Grand Theft Auto 5. Darmowe kopie GTA 5 możecie zgarnąć do godziny 16:59 w nadchodzący czwartek 21 maja, a raz przypisany egzemplarz pozostaje w Waszej bibliotece na stałe. Weźcie sobie i przekażcie znajomym, by bawić się wspólnie na serwerach GTA Online. W chwili pisania wiadomości sklep się posypał, ale to zapewne chwilowe.

Promocja tego kalibru jednoznacznie wskazuje, że Rockstar Games może powoli szykować nas do zapowiedzi GTA 6. Gra jest tematem plotek od dłuższego czasu, ale ostatecznie i tak wiemy nie więcej niż to, że powstaje, a i to głównie za sprawą różnych sugestii, a nie oficjalnych komunikatów. Kto nie grał, niech zagra, a potem wspólnie będziemy czekać na pierwsze nowinki o GTA 6.

https://www.youtube.com/watch?v=QkkoHAzjnUs