Nie da się ukryć, że jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów pod adresem gry Diablo 3 już od dnia premiery, jest wyraźne złamanie kreowanego w poprzednich odsłonach mrocznego klimatu. Ten ustąpił miejsca ciepłym barwom i znacznie łagodniejszej oprawie wizualnej, co od początku budziło spore zastrzeżenia. Jak już zapewne wiecie, Diablo 3 mogło wyglądać zupełnie inaczej, gdyby Blizzard Entertainment postawiło na projekt studia Blizzard North, który nie tylko czerpał garściami z estetyki poprzednich części, ale też przywodzi na myśl zaprezentowane w minionym roku Diablo 4.

Jeśli dotąd nie mieliście okazji zobaczyć, jak wyglądały pierwsze buildy Diablo 3, to z pewnością zainteresują Was nowe screeny, którymi podzielił się dawny współpracownik Blizzard North, Oscar Cuesta. Całość bez wątpienia jest na bardzo wczesnym etapie produkcji, ale kierunek artystyczny widać jak na dłoni. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię i podzielcie się wrażeniami.

Diablo 3 ukazało się w 2012 roku na PC, by później trafić na konsole siódmej i ósmej generacji. Gdzieś w studiach Blizzarda powstaje właśnie ogłoszone na minionym Blizzconie Diablo 4, a tymczasem w sieci pojawiają się pogłoski dotyczące zremasterowanej wersji Diablo 2, która ma trafić na rynek jako Diablo 2 Resurrected.

gallery:13878