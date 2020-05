News

Blizzard konsekwentnie pracuje nad Diablo 4, ale wygląda na to, że nie wyrobi się z kwartalnymi doniesieniami związanymi ze stanem projektu. Diablo 4 zmierza na PC, PlayStation 4, Xbox One.

Jeśli należysz do grona miłośników serii Diablo i gorączkowo wyczekujesz wszelkich doniesień związanych z zapowiedzianym w listopadzie minionego roku RPG akcji Blizzarda, to mamy dwie wiadomości – dobrą i złą. Pierwsza pochodzi od jednego z użytkowników sieci, który wyśledził, że wczesna wersja projektu Fenris (kodowej nazwy dla Diablo 4) została wgrana na serwery centrum dystrybucji danych. Oznacza to, że build powędrował do producentów sprzętu w ramach testów kompatybilności z poszczególnymi kartami grafiki czy procesorami.

Zła wiadomość jest taka, że wbrew wcześniejszym deklaracjom Blizzarda, nowinki związane z Diablo 4 nie pojawią się w maju. W odpowiedzi na zapytanie jednego z użytkowników Twittera oficjalny profil marki oznajmił, że kolejna aktualizacja świata i postępów w procesie deweloperskim planowana jest na czerwiec. Z jednej strony może być to pokłosie przejścia na pracę zdalną, ale niewykluczone, że Blizzard zwyczajnie chce się podpiąć pod okienko, w którym gracze wyczekują najważniejszych doniesień.

Diablo 4 zmierza na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One jeszcze bez oficjalnej daty premiery, chociaż już teraz możemy przypuszczać, że gra pojawi się również na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Wystarczy wspomnieć, że Blizzard pojawił się na liście deweloperów, którzy współpracują z Microsoftem w ramach nowego Xboksa.

Nie sposób zapomnieć też o niedawnej pogłosce dotyczącej rzekomej tegorocznej premiery Diablo 2 Resurrected. Graficzny Remaster Diablo 2 Lord of Destructions ma powstawać we współpracy z Vicarious Visions, a jego premierę planowano na koniec bieżącego roku, co także pozwala myśleć o nowych konsolach.

