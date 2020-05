Porównanie Microsoft Flight Simulator z rzeczywistością zaskakuje – zobaczcie zdjęcia!

News

Maria Wawrzyniak ,

Fani z niecierpliwością wyczekujący Microsoft Flight Simulator nie mogą narzekać na brak nowych materiałów. Zaledwie kilka dni temu w sieci pojawiły się nowe zrzuty ekranu z wersji alfa, jak zawsze zapierające dech w piersiach, a dzisiaj mamy dla Was interesujące porównanie krajobrazów z gry z rzeczywistością, wykonane przez użytkownika Utherellus (podajemy za serwisem GameSpot). Zbyt wiele tutaj raczej mówić nie trzeba – na niektórych zdjęciach ciężko odróżnić, które jest zdjęciem prawdziwego świata. Zanim jednak do nich przejdziemy, przypomnijmy, że kolejna alfa ma zostać udostępniona dla testerów już w bieżącym tygodniu. Wersja beta według aktualnych planów ma pojawić się w lipcu – ponownie więc, na ten moment jedyne, co możemy zrobić, to cierpliwie czekać i podziwiać.