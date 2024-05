Do Stardew Valley na PC zmierza nowy patch. Eric Barone wciąż pracuje nad konsolową wersją aktualizacji 1.6

Od premiery wielkiej aktualizacji Stardew Valley 1.6 minęło już kilka ładnych tygodni. Eric Barone nie osiadł jednak na laurach, oferując kolejne aktualizacje i dodając do gry jeszcze więcej nowości . Teraz twórca zapowiada nową łatkę na PC, wspomina o konsolowej wersji update’u 1.6, a także zaprasza do zakupu oficjalnej książki kucharskiej Stardew Valley.

ConcernedApe, twórca Stardew Valley, podzielił się w mediach społecznościowych nowymi informacjami związanymi z popularnym tytułem. Eric Barone przekazuje, że jeśli chodzi o konsolową aktualizację 1.6 „robi wszystko, co może, aby porty były gotowe jak najszybciej”. Według dewelopera wymaga to jednak dodatkowej pracy, a ponadto „w przygotowaniu jest kolejna łatka na PC, zawierająca głównie poprawki błędów”.

To jednak nie wszystko, co miał nam do przekazania w ostatnich dniach twórca. Okazuje się bowiem, że na rynku jest już dostępna oficjalna książka kucharska Stardew Valley, którą można zakupić zarówno w wydaniu fizycznym, jak i w formie ebooka. Zgodnie z opisem, nabywcy mogą liczyć na ponad 50 przepisów inspirowanych grą, uzupełnionych oryginalnymi ilustracjami. Jeden z przepisów (na ceviche z krewetkami) znajdziemy już na stronie książki kucharskiej.

Jeśli zaś chodzi o konsolowych graczy oczekujących na aktualizację 1.6, fani wykazują się w komentarzach dużą wyrozumiałością. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych komunikatów ze strony ConcernedApe’a. Na koniec przypomnijmy, że wielki update trafił do Stardew Valley na PC 20 marca 2024 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.