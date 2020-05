Microsoft Flight Simulator – nowe (i jak zawsze piękne) screenshoty z wersji alfa

News

Maria Wawrzyniak ,

Microsoft Flight Simulator 2020 zadebiutuje w bieżącym roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One. Chociaż na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery, tak wiemy, że w dniu swojego debiutu produkcja będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass i możemy być równie pewni, iż gra będzie naprawdę piękna – temu dowodzą oczywiście opublikowane dotychczas w sieci screenshoty z wersji alfa. W lutym mogliśmy podziwiać niesamowicie realistyczny Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, wcześniej dowiedzieliśmy się również, że twórcy zadbają o to, aby w tytule pojawiło się każde lotnisko świata, których łącznie będzie przeszło 37 tysięcy. Znamy również wymagania sprzętowe.

A dziś? Dziś znów możemy podziwiać Microsoft Flight Simulator, bowiem na oficjalnej stronie gry w czwartek pojawił się kolejny wpis deweloperów, gdzie załączono kolejne zrzuty ekranu zapisane przez graczy testujących wersję alfa gry.

Przypomnijmy, że kolejna alfa ma zostać udostępniona dla testerów już w przyszłym tygodniu. Wersja beta według aktualnych planów ma pojawić się w lipcu – na ten moment jedyne, co możemy zrobić, to cierpliwie czekać i podziwiać. Na szczęście jest co podziwiać. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowych screenshotach!