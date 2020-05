Mamy porcję klimatycznych screenshotów z pierwszego fabularnego DLC do DOOM Eternal

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym koncie marki DOOM na Twitterze pojawiły się dzisiaj dwa screenshoty zapowiadające pierwsze fabularne DLC do gry DOOM Eternal.

Około godzinę temu na oficjalnym koncie marki DOOM na Twitterze pojawiły się dwa screenshoty prezentujące lokacje z nadchodzącego pierwszego dodatku fabularnego do gry DOOM Eternal. Jeśli jednak mieliście nadzieję na jakiekolwiek szczegóły na temat DLC, nic z tego – na ten moment musimy jedynie nacieszyć się zdjęciami. Trzeba jednak przyznać, że są naprawdę niezłe i przede wszystkim klimatyczne. Przypomnijmy na koniec, że DOOM Eternal od studia id Software zadebiutowało 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy także do przeczytania naszej recenzji gry.