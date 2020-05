Yakuza: Like a Dragon oficjalnie zmierza również na pecety – zobaczcie nowy zwiastun z Inside Xbox!

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele firmy SEGA potwierdzili niedawne doniesienia, oficjalnie zapowiadając premierę Yakuza: Like a Dragon na pecetach (oraz na Xboksie One i Xboksie Series X).

Jeszcze dwa dni temu informowaliśmy Was o odnalezieniu plików gry Yakuza 7 (Like a Dragon) w bazie serwisu Steam, co sugerowało, że gra zadebiutuje również na pecetach. Dzisiaj natomiast, podczas Inside Xbox, przedstawiciele firmy SEGA oficjalnie zapowiedzieli premierę produkcji na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X. Będzie to jeden z tytułów startowych dla konsoli nowej generacji Microsoftu, a sam tytuł skorzysta również ze Smart Delivery (posiadacze wersji na Xbox One otrzymają za darmo wersję na Xboksa Series X). Poniżej znajdziecie również nowy zwiastun!

https://youtu.be/7s5C-BG9glU