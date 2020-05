Yakuza: Like a Dragon odnaleziona w bazie serwisu Steam – gra zadebiutuje również na pecetach?

News

Maria Wawrzyniak ,

Wygląda na to, że najnowsza odsłona popularnego cyklu od firmy SEGA, Yakuza: Like a Dragon, zadebiutuje na pecetach. Produkcja pojawiła się na japońskim rynku w styczniu bieżącego roku na konsoli PlayStation 4. Wydanie konsolowe w wersji anglojęzycznej, czyli właśnie Like a Dragon (w Japonii jest to po prostu Yakuza 7), ma ukazać się jeszcze w tym roku. Co jednak ciekawe, użytkownicy odnaleźli informacje na temat gry w bazie danych serwisu Steam – jeśli więc Yakuza: Like a Dragon rzeczywiście tam zadebiutuje, będzie to pierwsza część cyklu, która pojawi się na zachodzie równocześnie na konsolach oraz pecetach.

Do tej pory posiadacze komputerów osobistych doczekali się trzech odsłon serii – Yakuzy 0, Yakuzy Kiwami oraz Yakuzy Kiwami 2. Aktualnie nie istnieje oficjalna karta produktu na Steamie, aczkolwiek tytuł odnajdziemy w bazie serwisu SteamDB (podajemy za serwisem PC Gamer), który monitoruje wszystkie gry na platformie Valve.