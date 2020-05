Nowy Total War ogłoszony! Ale to nie Total War: Warhammer 3...

News

pepsi ,

Jeszcze przedwczoraj wydawało się, że niebawem zostaniemy uraczeni zapowiedzią Total War: Warhammer 3. Nic bardziej mylnego. Creative Assembly, owszem, ogłosiło nową grę ze swojej uwielbianej serii, ale Total War: Elysium nie hołduje korzeniom cyklu. Będzie to bowiem kolekcjonerska gra karciana free-to-play.

Total War: Elysium inspirowane jest innymi karciankami, jak Legends of Runeterra, Magic: The Gathering Arena czy Gwint. Twórcy obiecują mnóstwo taktycznej rozgrywki, konieczność zbudowania dopracowanej w najmniejszych szczegółach talii oraz rzecz jasna odwołania do klasycznych Total Warów. “Ta gra sygnalizuje otwarcie się Total Wara na nowe gatunki przy jednoczesnym dochowaniu wierności swej strategicznej formule” – zapewnia Creative Assembly w komunikacie prasowym. Na kartach znajdą się słynni przywódcy z różnych okresów historycznych, o jakie w przeszłości zahaczał Total War.

Już w tym miesiącu Total War: Elysium trafi na urządzenia przenośne. Premiera na komputerach osobistych zaplanowana jest zaś na nieco później, jednak jeszcze w tym roku kalendarzowym. Pecetowcy mogą się natomiast zapisywać na zamknięte betatesty.

https://www.youtube.com/watch?v=h9hHjL4xM50&