Jeszcze w minionym roku ekipa informowała, że Total War: Warhammer 3 jest w zaawansowanym stadium produkcji. Wygląda na to, że nadchodzi moment, gdy Creative Assembly pokaże grę światu.

Ciekawe doniesienia dla wszystkich, którzy uwielbiają strategie studia Creative Assembly. Na oficjalnym profilu studia pojawiła się lakoniczna notka, wedle której, „coś jest na horyzoncie”. Jako wskazówkę dla nadchodzącej zapowiedzi twórcy podali zwiastun wydanego jeszcze przed końcem minionego roku DLC The Shadow & The Blade do Total War: Warhammer 2.

Komunikat jest jasny – już niebawem doczekamy się zapowiedzi kolejnego projektu bazującego na licencji Games Workshop, aczkolwiek jeszcze na tym etapie trudno powiedzieć, czy będzie to następne DLC do Total War: Warhammer 2, czy może już Total War: Warhammer 3. Warto wspomnieć, że od premiery drugiej odsłony cyklu Starego Świata minęły już ponad 2 lata, a w ubiegłym roku Creative Assemby nie ukrywało, że Warhammer 3 jest już w zaawansowanym stadium produkcji, a nad grą pracuje największa liczba deweloperów w historii studia.

Jeśli Waszym zdaniem, załączony poniżej zwiastun, skrywa istotne wskazówki, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Tymczasem wypatrujemy kolejnych doniesień i przypominamy, że wedle wcześniejszych zapowiedzi jeszcze w tym roku ma z pewnością zadebiutować Total War Saga: Troy.

https://twitter.com/totalwar/status/1257324198302793728