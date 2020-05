Assassin's Creed Valhalla - takiej narracji w grach jeszcze nie było?

News

pepsi ,

Po oficjalnym ogłoszeniu Assassin’s Creed Valhalla ludzie związani z projektem zdążyli już udzielić licznych wywiadów, w których ujawniają kolejne strzępki informacji na temat gry. Odważne deklaracje na łamach GameSpotu złożył scenarzysta Darby McDevitt, według którego styl narracji w tym tytule będzie iście przełomowy.

- Podchodzimy do narracji w tej grze w bardzo unikatowy sposób. Sądzę, że będzie to jeden z wyróżników gry – struktura narracji – stwierdził McDevitt. – Struktura narracji jest bowiem inna – bazuje na konstruowaniu doznań fabularnych w sposób, jakiego nie widziałem dotąd w żadnej grze, która przychodzi mi na myśl. Z całą pewnością będzie to unikatowa struktura fabularna dla fanów Assassin’s Creeda – zapewnił.

- Poszedłbym jednak o krok dalej i odważył się powiedzieć, że takiego czegoś nie było jeszcze w żadnej grze. Nie sądzę, że ludzie kiedykolwiek doświadczyli fabuły w taki właśnie sposób. To, jak się prezentuje odbiorcy, jak on ją pochłania, jest naprawdę wyjątkowe. Kluczowa była chęć eksperymentowania z innym sposobem prezentowania graczom informacji i prowadzenia ich po świecie – dodał tajemniczo.

Konkretów McDevitt niestety nie przedstawił, ale jego zapowiedzi brzmią co najmniej intrygująco. Asssassin’s Creed Valhalla trafi na rynek jeszcze w tym roku. Wcześniej twórcy gry zapewniali, że tym razem pozwolą odbiorcom w większym stopniu skupić się na głównej linii fabularnej.