Po wczorajszym ujawnieniu gry Assassin’s Creed Valhalla, nadszedł czas na pierwszy pełnoprawny zwiastun. Ubisoft postanowiło nie trzymać nas dłużej w niepewności i ujawniło nową część kultowej serii. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej. Ujawniono również, że nowa część serii zadebiutuje na komputerach osobistych, konsolach obecnej generacji (PlayStation 4, Xbox One), konsolach nowej generacji (PlayStation 5, Xbox Series X) oraz na platformie Google Stadia. W przypadku pecetów gra będzie dostępna w sklepie Epic Games Store oraz w Ubisoft Store. Ponadto deweloperzy udostępnią ją w ramach usługi Uplay+.

Przeniesiemy się z lodowych pustkowi Norwegii do nowego domu wśród zielonych pól Anglii w IX wieku. Głównym bohaterem gry jest Eivor – wikiński łupieżca wychowany na najróżniejszych opowieściach bitewnych. Gracze będą mogli nacieszyć się zaawansowaną mechaniką RPG, która pozwoli toczyć zacięte bitwy, przeprowadzać bezlitosne najazdy lub wykorzystywać strategię oraz sojusze z innymi przywódcami. Deweloperzy potwierdzili, że dostaniemy możliwość wyboru płci głównego bohatera, a w miarę postępów otrzymamy dostęp do licznych narzędzi personalizacji – w tym możliwości zmiany fryzury, barw wojennych, a nawet tatuaży! Jedną z ciekawszych wzmianek jest zapewne ta związana z zawieraniem sojuszy politycznych – na ten moment wiemy, że będziemy dokonywać wiele wyborów, aby chronić dom oraz przyszłość swojego klanu.

Stwórz własną wikińską sagę! Przetrzyj własny szlak przez wczesnośredniowieczną Anglię, dzięki zaawansowanej mechanice RPG. Tocz zacięte bitwy, przeprowadzaj bezlitosne najazdy lub wykorzystuj strategię i sojusze z innymi przywódcami, by sięgnąć po zwycięstwo. Każda decyzja podejmowana w walce czy w rozmowie, to twój kolejny krok na drodze ku wielkości.

Prowadź emocjonujące najazdy! Stań na czele bandy łupieżców i przeprowadzaj błyskawiczne i niespodziewane ataki na saskie oddziały oraz ich twierdze. Zagarniaj dla swego klanu bogactwa z wrogich ziem i rozszerzaj swe wpływy daleko poza palisadę własnej osady.

Korzystaj z intuicyjnego systemu walki! Poznaj brutalny styl walki wikińskiego wojownika, korzystając z dwuręcznych toporów, mieczy lub nawet tarcz w starciach z nieustępliwymi przeciwnikami. Ścinaj wrogom głowy w walce wręcz, szpikuj ich strzałami lub likwiduj ukrytym ostrzem.

Rozwijaj swoją osadę! Nowy dom twojego klanu rozwija się wraz ze wzrostem twojej legendy. Wpływaj na wygląd swojej osady, wznosząc i ulepszając różne budowle. Odblokowuj nowe możliwości oraz zadania, budując koszary, kuźnię, warsztat tatuatora i wiele innych.

Udostępniaj własnych najeźdźców! Werbuj wikińskich najemników, stworzonych przez innych graczy i udostępniaj online własnych. Rozsiądź się wygodnie i zgarniaj udziały w łupach, ilekroć wezmą oni udział w walkach toczonych w światach gry twoich znajomych.

Otwary świat mrocznych wieków – przemierzaj lodowate wody Morza Północnego, by odkrywać i podbijać podzielone królestwa Anglii. Daj się porwać różnym aktywnościom, takim jak polowania czy zawody pijackie lub weź udział w tradycyjnych wikińskich pyskówkach – w których chodziło o to, by jak najdotkliwiej zelżyć oponenta, na wzór dzisiejszych raperskich dissów.