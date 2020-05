News

LM ,

Dobre wieści dla miłośników serii bijatyk Mortal Kombat. PlayStation opublikowało krótką zajawkę z wyraźną sugestią, że czeka nas garść nowości zmierzających do wydanego w minionym roku Mortal Kombat 11. Oficjalną prezentację fabularnego DLC wyznaczono na jutro i z pewnością powrócimy wtedy do Was z kolejnymi szczegółami. Tymczasem rzućcie okiem na załączony poniżej materiał wideo.

Mortal Kombat 11 ukazało się niemal dokładnie rok temu i chociaż NetherRealm przygotowało już sporo dodatków do najnowszej bijatyki, to te koncentrują się jedynie wokół nowych grywalnych postaci. Gra dostępna jest na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

https://www.youtube.com/watch?v=zAWrVwaHYiI&t=0s