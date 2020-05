Mamy pierwsze screenshoty z The Lord of the Rings: Gollum!

News

Maria Wawrzyniak ,

Do sieci trafiły pierwsze screenshoty z gry The Lord of the Rings: Gollum, które prezentują kilka klimatycznych lokacji oraz nieco akcji.

Jeszcze na początku stycznia studio Daedalic Entertainment postanowiło przypomnieć o zapowiedzianym w marcu ubiegłego roku The Lord of the Rings: Gollum. Wówczas, za pośrednictwem artykułu, który pojawił się w jednym z numerów magazynu Edge, dowiedzieliśmy się, że produkcja zmierza na komputery osobiste oraz konsole nowej generacji, czyli w tym przypadku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Deweloperzy zdradzili dodatkowo, że będzie to połączenie skradanki z grą akcji, gdzie znajdziemy intrygującą mechanikę dwuosobową oraz zwiedzimy gigantyczne poziomy, które zostały stworzone z pomocą samego Tolkiena. Mapy będą przede wszystkim duże, pełnej najróżniejszych zadań głównych i pobocznych, a także przyjaznych oraz nieprzyjaznych twarzy. Nie dowiedzieliśmy się jednak niczego więcej. Aż do teraz!

Dzisiaj bowiem na łamach serwisu DSOGaming (który powołał się na serwis GameStar) pojawiły się pierwsze screenshoty z gry The Lord of The Rings: Gollum. Zrzuty prezentują kilka klimatycznych, odpowiednio mrocznych lokacji oraz nieco akcji, pozwalając tym samym w niewielkim stopniu zrozumieć, z czym mniej więcej będziemy mieć do czynienia. Wszystkie zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej. Koniecznie dajcie znać, co o nich sądzicie!

gallery:13859