Twórcy Escape from Tarkov próbują załagodzić sytuację po fali krytyki ze strony graczy

Od kilku dni twórcy Escape from Tarkov mierzą się z falą krytyki ze strony graczy. Powodem kontrowersji była decyzja o udostępnieniu trybu PvE wyłącznie dla posiadaczy najdroższej edycji gry (The Unheard Edition za 250 dolarów), co nie przypadło do gustu osobom, które zakupiły niedostępną już wersję Edge of Darkness, mającą zapewnić darmowy dostęp do przyszłych DLC. Choć deweloperzy z Battlestate Games nie uważają dodania trybu PvE za DLC, postanowili zareagować na krytykę i podjęli konkretne decyzje.

W związku z ostatnimi kontrowersjami, dotyczącymi nowego trybu PvE w Escape from Tarkov, twórcy postanowili podjąć konkretne decyzje i przedstawili je graczom w serwisie Reddit . Początkowo Nikita Buyanov przekazał, że posiadacze niedostępnej już do zakupu wersji Edge of Darkness mogą liczyć między innymi na dostęp do PvE offline, jednak tylko przez 6 miesięcy. To zdecydowanie nie przypadło do gustu graczom, co wywołało kolejną falę krytyki i oburzyło fanów.

Twórcy Escape from Tarkov ponownie zareagowali na głosy niezadowolenia, tym razem przedstawiając nieco korzystniejsze rozwiązania. Jak przekazali w kolejnym wpisie na platformie Reddit, zdecydowano o udostępnieniu trybu PvE za darmo dla wszystkich posiadaczy Edge of Darkness. Posiadacze wspomnianej wersji mogą również liczyć na 50% zniżki przy aktualizacji do The Unheard Edition, a osoby, które dokonały update’u przez obniżką, otrzymają darmowy klucz do Left Behind Edition.

Obserwujemy wasze niezadowolenie i zdecydowaliśmy, że funkcjonalność trybu PvE będzie dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy wersji EoD w momencie premiery gry, kiedy infrastruktura serwerowa zostanie ulepszona do wymaganej pojemności. – przekazali twórcy.

Dodatkowo deweloperzy umożliwią zakup osobnego wczesnego dostępu do trybu PvE w Escape from Tarkov. Gracze, którzy nabyli Edge of Darkness otrzymają 70% zniżki.