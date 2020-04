Smart Delivery również z AC: Valhalla – posiadacze wersji na Xboksa One otrzymają wersję na Xboksa Series X

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeszcze w lutym informowaliśmy Was o naprawdę dobrym posunięciu CD Projekt RED, które zdecydowało się skorzystać z tak zwanego Smart Delivery, dzięki czemu wszyscy, którzy wejdą w posiadanie kopii Cyberpunka 2077 przeznaczonej na konsolę Xbox One otrzymają bez żadnych dodatkowych opłat wersję na Xbox Series X, gdy tylko będzie ona dostępna. Dzisiaj natomiast, krótko po oficjalnej zapowiedzi i prezentacji pierwszego zwiastuna najnowszej części serii Assassin’s Creed o podtytule Valhalla okazuje się, że Ubisoft postanowił wziąć przykład z polskiego studia. Użytkownicy Reddita bardzo szybko odnaleźli stosowną informację, między innymi na stronie gry w Best Buy, gdzie możemy przeczytać, iż Assassin’s Creed Valhalla również skorzysta ze Smart Delivery. To oznacza, że gracze posiadający konsole Microsoftu kupią grę raz i, gdy już na rynku zadebiutuje sprzęt nowej generacji, będą mogli grać zarówno na Xboksie One, jak i Xboksie Series X. Przypomnijmy jeszcze, że najnowsza część cyklu Assassin’s Creed pojawi się na komputerach osobistych, konsolach obecnej generacji (PlayStation 4, Xbox One), konsolach nowej generacji (PlayStation 5, Xbox Series X) oraz na platformie Google Stadia. W przypadku pecetów gra będzie dostępna w sklepie Epic Games Store oraz w Ubisoft Store. Ponadto deweloperzy udostępnią ją w ramach usługi Uplay+.