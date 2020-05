Wiemy, kiedy Microsoft zaprezentuje gry na Xboksa Series X (oraz gameplay z AC: Valhalla!)

News

Maria Wawrzyniak ,

Microsoft najwyraźniej nie zamierza cierpliwie czekać na konkurencję – dzisiaj dowiedzieliśmy się, że już 7 maja bieżącego roku o godzinie 17:00 czasu polskiego odbędzie się kolejny Inside Xbox, jednak tym razem będzie to pokaz w całości poświęcony grom na Xboksa Series X. Będzie to pierwsza oficjalna tytułów zmierzających na sprzęt nowej generacji firmy Microsoft. To jednak nie wszystko! Na wiadomość, która pojawiła się na oficjalnym profilu Xboksa na Twitterze odpowiedziało Ubisoft Nordic i potwierdziło, że z wielką przyjemnością w trakcie Inside Xbox ukaże światu pierwszy pełnoprawny gameplay z zapowiedzianego również dzisiaj Assassin’s Creed Valhalla. Na więcej szczegółowych informacji musimy jednak cierpliwie czekać.

https://twitter.com/ubisoftnordic/status/1255890083468763136?s=20