Jest o co walczyć - 50 000 zł w puli POLISH ESPORT CUP 2020!

News

gram.pl ,

W poniedziałek zapowiedziano nowy esportowy turniej online, którego organizatorami jest Actina, Sport.pl oraz PACT. Na serwerach o tytuł mistrza oraz atrakcyjne nagrody w dniach 11.05 - 07.06.2020 r. będzie mogło zmierzyć się ponad 7000 graczy - zarówno amatorów, jak i pół-profesjonalistów, którzy nie są związani kontraktami z żadną organizacją.

Uczestnicy swoje esportowe umiejętności sprawdzą w dwóch grach z gatunku FPS – Counter Strike: Global Offensive oraz VALORANT. W pierwszej z nich rywalizacja będzie przebiegać w dwóch trybach – tradycyjnym, w którym mierzą się pięcioosobowe drużyny oraz trybie “Wingman”, w którym rywalizują ze sobą drużyny złożone z dwóch osób. Ciekawie zapowiadają się także zmagania w VALORANT – to pierwszy zorganizowany na taką skale polski turniej w kategorii OPEN.

Niezależnie od kategorii na każdego zwycięzcę czeka taka sama nagroda pieniężna. Najlepsze zespoły otrzymają 5 000 złotych. Przegrani każdego z finałów również nie będą stratni - organizatorzy przewidzieli dla nich nagrody pieniężne w wysokości 1 000 zł. Finaliści będą mogli cieszyć się także sprzętem komputerowym ufundowanym przez sponsorów turnieju. Jednym z nich jest AMD – doskonale znany wszystkim fanom gier komputerowych producent procesorów Ryzen, kart graficznych Radeon i rozwiązań dla profesjonalistów oraz firma MSI - światowy lider w projektowaniu produktów przeznaczonych dla graczy.

Biorąc udział w turniejach, niezależnie od wyników drużyny gracze powinni zwrócić uwagę na to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Poza nagrodami drużynowymi przyznawane będą także tytuły MVP zawodnikom walczącym w turnieju w trybie “Wingman” oraz w turnieju OPEN w VALORANT. Ci, którzy wyróżnią się na tle konkurentów otrzymają po profesjonalnym komputerze gamingowym marki Actina o wartości rynkowej wynoszącej 6 000 zł.

Droga do esportowej kariery!

Nagrody pieniężne i rzeczowe to nie wszystko! POLISH ESPORT CUP 2020 to także szansa dla wszystkich graczy, którzy myślą o profesjonalnej karierze esportowej. Dla zwycięzców turniejów w Counter Strike’a (5 vs 5) oraz VALORANT czekać będzie możliwość podpisania sześciomiesięcznego kontraktu z Actina PACT i sprawdzenia swoich sił w akademii organizacji.

Zwycięskie drużyny będą mogły poczuć przedsmak życia esportowca. Dostaną one możliwość wzięcia udziału w profesjonalnym bootcampie. Tygodniowe zgrupowanie odbędzie się w nowoczesnej wilii, w której na co dzień trenują zawodnicy Actina PACT. Drużyny, które zajmą drugie miejsce również będą miały taką okazję, choć ich pobyt ograniczy się jedynie do weekendu. W programie zgrupowania są m.in. treningi pod okiem profesjonalistów oraz spotkanie z Jackiem “Minisem” Jeziakiem – jednym z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych polskich graczy Counter Strike.

Jak widać, POLISH ESPORT CUP 2020 to nie tylko świetny sposób na spędzenie czasu w ramach akcji #ZostańWDomu. To także okazja do zdobycia atrakcyjnych nagród i furtka do esportowej kariery. Jeśli chcecie być na bieżąco z najświeższymi informacjami o turnieju śledźcie Sport.pl i social media Actina PACT. Nie zapomnijcie także dołączyć do oficjalnego wydarzenia na Facebook’u!