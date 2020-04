Licencje i sprzętowy DRM źródłem problemów związanych ze wsteczną kompatybilnością PS5?

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Chociaż o wstecznej kompatybilności już od jakiegoś czasu mówi zarówno Microsoft, jak i Sony, tak japoński gigant wciąż nie przedstawił konkretnego, jakkolwiek szczegółowego planu odnośnie funkcji. Wiemy już, że konsola nowej generacji Xbox Series X zaoferuje wsteczną kompatybilność dla gier z Xboksa One, a także wybranych tytułów z Xboksa 360 oraz pierwszego Xboksa. Co zaś się tyczy konsoli, PlayStation 5, najpierw dowiedzieliśmy się, że na premierę sprzęt nie zapewni pełnej wstecznej kompatybilności, a dzień później firma zdecydowała się wyjaśnić zamieszanie i zaktualizowała opublikowany wówczas tekst na blogu. Tam znaleźliśmy informację, że wsteczna kompatybilność konsoli nowej generacji PlayStation 5 najprawdopodobniej obsłuży znaczną większość gier dostępnych obecnie na PlayStation 4. A gdzie poprzednie konsole? Ano, nigdzie. I to właśnie w tej sprawie wypowiedział się Marc-Andre Jutras, przedstawiciel studia Cradle Games oraz jeden z twórców gry Hellpoint, wyrażając swoją opinię na temat rzekomego źródła problemów związanych ze wsteczną kompatybilnością PS5, która miałaby obejmować starsze konsole. Dajcie znać, co o tym sądzicie.