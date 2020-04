Nadchodzi nowy bohater do Apex Legends? Twórcy przygotowują graczy na kolejną Legendę

News

Maria Wawrzyniak ,

Respawn Entertainment powoli zaczyna przygotowywać się do startu kolejnego sezonu rozgrywek w Apex Legends i publikuje pierwszą zajawkę. Nadchodzi nowa postać?

Czwarty sezon rozgrywek w Apex Legends zapoznał nas z Revenantem, czyli simulakrum – robotem, któremu wgrano ludzką pamięć. Twórcy zaprezentowali nam go jako płatnego mordercę, który postanawia dokonać ataku na niezwykle dobrze chronioną rodzinę. Więcej szczegółów na temat postaci możecie znaleźć we wspomnianej wiadomości. Dzisiaj bowiem mamy już zupełnie nową zajawkę od twórców ze studia Respawn Entertainment, którzy powoli zaczynają przygotowywać graczy do startu kolejnego sezonu.

https://twitter.com/PlayApex/status/1255249290248753158?s=20

Na oficjalnym koncie gry na Twitterze pojawiła się tajemnicza wiadomość, z której fani szybko wywnioskowali, że prawdopodobnie chodzi o Lobę, którą poznaliśmy już w zwiastunie prezentującym Revenanta. W materiale pojawiła się bowiem córka Marcosa Andrade’a, którego zamordował Revenant. Przed śmiercią dziewczynka otrzymała od niego figurkę wilka, a Wilczyca to po hiszpańsku właśnie Loba. Na grafice załączonej do wpisu na Twitterze możemy również zobaczyć, że na jednej z notatek pojawia się informacja o nieśmiertelnym robo-mordercy. To miałoby sens – córka chce zemścić się za śmierć ojca. Ba, jeden z graczy twierdzi, że posiada nawet model Loby, który możecie znaleźć pod tym adresem. Teraz pozostaje jedynie czekać na oficjalną zapowiedź.